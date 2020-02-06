Переговоры РФ и ОПЕК по нефти зашли в тупик 3 6.02.2020, 20:16

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Впервые с 2016 года Москва и Саудовская Аравия не могут договориться о сокращении добычи.

Вспышка коронавируса в Китае, вызвавшая ступор промышленности, паралич авиаперевозок и обвал цен на сырье, посеяла раздор в лагере крупнейших нефтедобывающих государств мира, передает finanz.ru.

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия и страны ОПЕК ограничивают добычу, чтобы не допустить избытка и поддержать цены, оказалась на грани развала впервые за четыре года существования.

Двухдневное экстренное заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене, созванное после резкого падения цен на нефть в январе, завершилось безрезультатно. Переговоры продлили еще на день, но добиться консенсуса снова на удалось.

Саудовская Аравия выступила с предложение сократить добычу на дополнительные 0,5-1 млн баррелей в сутки. Но против выступила Россия, которая предложила ограничиться продлением сделки в нынешнем виде - без дополнительных квот, рассказал Reuters один из делегатов.

Итоговая рекомендация технического комитета - сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки до конца июня, сообщил в четверг источник Bloomberg. Но Россия согласовать это решение отказалась, попросив больше времени для консультаций, уточнил источник Reuters.

По итогам встречи комитет должен был инициировать министерское заседание ОПЕК+, которое бы официально утвердило новые квоты. Но без «визы» от России его созыв не имеет смысла.

«Я сейчас не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом. Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки на нефть», - объяснил позицию Москвы глава Минэнерго РФ Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»).

В нынешнем виде соглашение ОПЕК+ действует до марта. 24 страны-участницы договорились удерживать общую добычу на 1,2 млн баррелей в день ниже, чем в октябре 2018 года. Саудовская Аравия взяла на себя добровольные обязательства убрать с рынка еще 500 тысяч баррелей в сутки. С учетом дополнительных «коронавирусных» квот сокращение может составить 2,3 млн баррелей ежедневно.

Позиция России отчасти понятна. Хотя рынок нефти рухнул на 18% за месяц, пережив худший январь с 1991 года, разброс оценок потерянного китайского спроса остается гигантским: WoodMackenzie прогнозирует снижение на 900 тысяч баррелей в сутки, Moody’s - на 1,6 млн баррелей, S&P - на «катастрофические» 2 млн, опрошенные Financial Times китайские отраслевые эксперты - на 3,2 млн.

Пальму первенств в «гонке» мрачных прогнозов выигрывают аналитики Oxford Institute for Energy Studies: по их оценке, в феврале китайский спрос может рухнуть на 4 млн баррелей в день.

Продажи нефтепродуктов в регионах, где введен карантин, обвалились на 90% из-за проблем с логистикой и ограничений на дорожное движение, рассказал FT топ-менеджер одного из китайских НПЗ. Спрос на дизельное топливо упал втрое. Нераспроданные объемы остаются в хранилищах, мощности которых близки к пределу.

Без дополнительного сокращения поставок нефтяные котировки продолжат погружение к новым глубинам и могут пробить отметку 50 долларов за баррель Brent, единодушны аналитики WoodMac, Moody’s и Citi.

Для России это будет означать возвращение к дефицитному бюджету: в прошлом году доходы и расходы федеральной казны были сбалансированы при 47 долларов за баррель, в этом критическая точка выше - 52 доллара (при текущем курсе рубля).