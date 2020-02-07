Абэ попросит Путина вернуть два острова Курильской гряды 1 7.02.2020, 9:57

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СИНДЗО АБЭ

ФОТО: AP

Японский премьер-министр заявил о необходимости взаимовыгодного мирного договора с РФ.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что необходимо выработать с Россией приемлемое для обеих сторон решение территориальной проблемы. Об этом он сказал на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы), пишет РБК со ссылкой на издание Chunichi.

По словам Абэ, это нужно для заключения мирного договора между двумя странами.

«Мы будем совместно работать над поиском приемлемого решения для обеих сторон и неуклонно продвигать переговорный процесс», — сказал он.

По информации издания, премьер-министр Японии планирует на предстоящем праздновании 75-летия Победы в Москве встретиться с президентом России Владимиром Путиным и предложить ему передать два из четырех южных островов Курильской гряды.

О том, что Токио собирается решить вопрос спорных территорий на основании декларации СССР и Японии от 1956 года, японские СМИ сообщали еще в 2018 году. Декларация подразумевает, что после подписания мирного договора между странами Японии отходят остров Шикотан и острова Хабомаи (острова Полонского, Осколки, Зеленый, Демина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд других).

В конце 2019 года глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Россия отвергла предложение Абэ о передаче двух островов. Поэтому Токио следует обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией.

Москва в ответ на заявления Токио по Курилам также ссылается на декларацию 1956 года. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в документе четко сказано, что сначала стороны признают суверенитет России «над всеми нашими землями» и лишь затем обсуждают другие вопросы мирного договора.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор более 70 лет. причиной этому является территориальный спор о принадлежности южных островов Курильского архипелага, которые перешли СССР по результатам Второй мировой войны. Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими северными территориями.