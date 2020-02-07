Уровень безработицы в Польше снизился до рекордного за последние 30 лет уровня 7.02.2020, 11:29

Количество безработных в Польше снизилось до отметки ниже миллиона.

Уровень безработицы в Польше в январе составил 5,5%. Об этом сообщило Министерство семьи, труда и социальной политики, передает «Радио Польша».

Под конец прошлого месяца количество безработных в Польше составило 922,4 тыс. Это означает, что январь этого года стал первым месяцем за последние 30 лет, в котором количество безработных снизилось до отметки ниже миллиона, - отметили в Министерстве семьи, труда и социальной политики.

В то же время, по сравнению с декабрем, уровень безработицы в Польше увеличился на 0,3%. Замминистра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед подчеркнул, что этот показатель вызван, в частности, прекращением сезонных работ.