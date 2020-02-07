Российские министры не долетели в Сочи на переговоры Путина и Лукашенко 9 7.02.2020, 14:03

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Иллюстрационное фото

Сам Путин опоздал на встречу с Лукашенко на два часа.

Переговоры правителей РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, вероятно, продолжатся в пятницу в Сочи без участия российской делегации.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители правительства и администрации президента РФ не смогли принять участие во встрече из-за нелетной погоды в аэропорту города-курорта.

Самолет с российской делегацией, в которую входят, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МЭР Михаил Бабич, после почти часового ожидания в воздухе вынужден был уйти на посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край).

Капитан авиалайнера объяснил это тем, что в Сочи - шквалистый попутный ветер и сильный дождь, видимость крайне низкая. Он подчеркнул, что погода в Сочи продолжает ухудшаться.

Утром в пятницу самолет с участниками переговоров из-за сильного снегопада смог вылететь из Москвы в Сочи только с двухчасовой задержкой.

Переговоры Путина и Лукашенко уже начались, они общаются тет-а-тет в горном кластере Сочи.