В Москве задержали замглавы российского Генштаба 3 7.02.2020, 14:27

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Халил Арсланов

Генерал-полковник задержан сотрудниками военной контрразведки.

Заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов задержан по делу о мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. По данным газеты "Коммерсантъ", военачальник задержан сотрудниками военной контрразведки. Ранее руководитель Главного управления связи вооруженных сил был заподозрен в хищении 6,7 миллиарда рублей.

Речь идет о нарушениях при государственных закупках. Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что согласно обвинению по одному из эпизодов дела, в российскую армию поставлялась китайская техника под видом отечественных разработок. В России на ней просто менялись этикетки. Арсланов свою вину не признает.

По уголовному делу проходят также бывшие топ-менеджеры "Воентелекома" и высокопоставленные офицеры Минобороны, в том числе — внук советского маршала Павла Степановича Кутахова, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил Павел Александрович Кутахов. Все они ранее признали свою вину в махинациях, дав показания на Арсланова. Позднее Кутахов и еще один служащий Минобороны заявили, что оговорили начальника, — напоминает "Коммерсантъ".

Ранее агентство ТАСС сообщало, что исследование на полиграфе показало, что Арсланов не имел умысла на хищение. По чьему заказу оно проводилось и было ли приобщено к делу — не уточнялось. Сам генерал полковник с начала расследования в октябре прошлого года находился на больничном, а после выхода с него в середине января ушел в отпуск, из которого должен был выйти на днях.