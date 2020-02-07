«Премьер-министром ДНР» стал бывший зампред правительства Иркутской области 7.02.2020, 14:40

Владимир Пашков

Владимир Пашков сменил на посту «премьер-министра ДНР» Александра Ананченко.

Бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков стал новым "премьер-министром" террористической организации "ДНР". На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанцев, который в своем сообщении в Facebook ссылается на "официальный сайт главы ДНР" Дениса Пушилина, передает gordonua.com.

В сообщении на сайте Пушилина говорится, что 5 февраля он провел совещание по вопросам противодействия коррупции с другими представителями оккупационной власти, среди них был Пашков.

"Еще немного про "гражданскую войну". Был в "ДНР" "премьер-министр" [Александр] Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут. Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков – гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области. Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство", – добавил Казанцев.

В октябре 2018 года "премьер-министром ДНР" стал Александр Ананченко, который ранее был советником руководителя фирмы "Внешторгсервис" которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Замом Ананченко был Пашков.

Владимир Пашков после ухода с госслужбы основал ряд компаний и возглавил предприятие "Внешторгсервис" Курченко. В марте 2017 года компания получила контроль над национализированными заводами в ОРДЛО.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.