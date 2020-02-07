РБК: Путин будет требовать единую валюту в обмен на нефть для Беларуси 5 7.02.2020, 14:44

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Российское СМИ опубликовало информацию от источников.

По сведениям источников, близких к переговорам, 7 февраля на встрече с Лукашенко Путин будет требовать ускорения интеграции, передает РБК.

По словам источника, решение вопроса с поставками российского нефти будет жестко увязываться с требованиями по реализации плана интеграции. В него входит создание наднациональных органов власти, единой валюты и единого эмиссионного центра.

Другой источник сообщил, что Россия откажется поставлять нефть со скидкой, если Лукашенко не даст твердых гарантий по углубленной интеграции.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал предстоящие переговоры “моментом истины”. А также обвинил российскую сторону, что она хочет поставить Беларусь на колени.

По сведениям РБК, нефтяным компаниям в России запретили поставлять нефть в Беларусь. «Мы не можем сейчас поставлять туда нефть, пока они не подпишут «дорожные карты» по интеграции. Это не вопрос чистой коммерции, хотя мы тоже должны зарабатывать на таких поставках. Подпишут «дорожную карту» — будем поставлять нефть”, — сообщил источник в одной из нефтяных компаний.