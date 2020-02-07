Лукашенко рассказал, о чем поговорил с Путиным 15 7.02.2020, 15:49

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Дошли до глубины седых времен».

Лукашенко заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным в формате один на один удалось обсудить многие вопросы. В настоящее время они встречаются в расширенном формате, передает корреспондент БелТА.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», - рассказавал Лукашенко.

По его словам, потом лидеры стран сделают паузу и продолжат переговоры в расширенном составе после прибытия остальных членов российской делегации. «У нас в программе есть и другие вопросы. Когда приедут члены российской делегации сюда (небо якобы уже прояснилось), тогда мы и продолжим наш разговор. А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать», - резюмировал Лукашенко.

Путин так же оценил переговоры: «Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным».

«К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть позже приедут. Но мы можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать текущие дела. Думаю, что выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными сегодня. У нас вопросов много. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за полтора часа затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», - сказал Путин.

С российской стороны кроме него на переговорах присутствуют заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С белорусской - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Ранее сообщалось, что самолет специального, на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры с двухчасовой задержкой.

Между тем, часть российской делегации так и не смогла прибыть в Сочи. Причина та же - сложные погодные условия. В результате борт отправили в аэропорт Минеральные Воды.