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Россельхознадзор сжег почти полтонны сверчков из Беларуси

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  • 7.02.2020, 16:25
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Россельхознадзор сжег почти полтонны сверчков из Беларуси

Специалисты насчитали 24 коробки.

В Брянской области на автодороге Сураж — Костюковичи сотрудники таможни остановили белорусский микроавтобус со сверчками, пишет tut.by.

Специалисты Россельхознадзора насчитали 24 коробки с замороженными сверчками общим весом 480 кг. Необходимые ветеринарные и прочие сопроводительные документы на груз отсутствовали.

Сверчков утилизировали, перевозчика оштрафовали.

В марте прошлого года Россельхознадзор уже уничтожил более полутонны белорусских сверчков. Тогда товар следовал на мясокомбинат в Москву для упаковки в банки, чтобы затем продавать как корм для животных, но его сожгли из-за отсутствия маркировки на товаре.


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