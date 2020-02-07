Литовские спецслужбы: Белорусский режим стал заложником собственной политики 7.02.2020, 17:20

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Как Департамент безопасности Литвы оценивает ситуацию в соседней Беларуси.

Литовские спецслужбы - Департамент государственной безопасности и военная разведка - на днях опубликовали ежегодную справку об угрозах национальной безопасности Литвы, в которой Беларусь традиционно занимает устойчивую позицию в списке угроз наряду с Россией и Китаем, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

В документе дается оценка событиям, процессам и тенденциям, которые оказывают наибольшее влияние на ситуацию в сфере национальной безопасности Литвы. На этом основании указаны долгосрочные тенденции и дана оценка факторам риска и угрозам в ближайшей (2020-2021 гг.) и долгосрочной перспективе (до 10 лет).

При характеристике политической ситуации в Беларуси и России разведка Литвы использует исключительно определение «режим», отмечается усиление давления со стороны России на Беларусь и слабость белорусских властей. Слабость эта объясняется довольно просто – «недемократическое устройство». Причем, если недемократическое устройство ослабляет позиции Беларуси перед Россией, то демократия является прямой угрозой для режима Лукашенко, говорится в отчете.

В целом можно отметить, что литовские разведслужбы в данном отчете уделяют меньше места фактическим моментам, уделяя больше внимания общей ситуации в Беларуси, причинам ее сотрудничества с Россией и рискам для Литвы со стороны Беларуси в сложившейся ситуации.

Что сказано в общем

Давайте сначала посмотрим, что же в целом в Литве считают угрозами национальной безопасности страны. Традиционно главным источником угроз для страны литовские спецслужбы называют внешнюю политику РФ и политику безопасности, которая «основана на стремлении Кремля обеспечить стабильность режима и убедить внутреннюю аудиторию в том, что он незаменим».

«Хотя в России постепенно нарастает недовольство из-за снижающегося уровня жизни и действий авторитарного режима, пассивное общество не смогли взволновать и крупнейшие за последние годы акции протеста в Москве», - говорится в документе.

Второй момент – усиление военного потенциала и активности РФ в Западном военном округе и Калининградской области РФ (усиление конвенциональных и ядерных сил, разработка нового вооружения, крупномасштабные учения), а также углубляющаяся военная интеграция с Беларусью. То есть Беларусь появляется уже во втором пункте введения к справке.

«Военный потенциал России и быстрый, централизованный процесс принятия решений Кремлем создает большое преимущество перед Литвой и другими соседними государствами», - указывают литовские спецслужбы.

Третий момент еще больше касается Беларуси и связан с разведкой. Крупнейшей угрозой для литовской разведки Литвы являются активно сотрудничающие со спецслужбами Беларуси российские разведслужбы и службы безопасности. Система бесплатных виз в Калининград и Санкт-Петербург, по мнению литовских спецслужб, создает благоприятные для российской разведки условия для сбора информации от прибывающих в страну туристов и поиска подходящих для вербовки целей. Россия (следует добавить, видимо, и Беларусь) активно собирает информацию о Литве, связанную с разведкой.

Четвертый момент – кибернетическая активность России и Китая. К слову, Китай появился в ежегодной справке литовских спецслужб в прошлом году, эта тема не покидает повестки дня литовской политики, а также постоянно слышится в высказываниях руководства страны. Однако акцент в этом пункте все же поставлен на кибернетическом шпионаже РФ.

Пятый пункт – целями для действий пропаганды и исторической политики РФ в информационном поле являются события, связанные с государственностью Литвы и сопротивлением ее жителей советской оккупации.

В следующем пункте списка угроз вновь обозначена Беларусь. В документе сказано, что крупнейшим риском для энергетической независимости Литвы является стремление России сохранить энергетическое доминирование на рынках стран Балтии. Российские энергетические компании пытаются укрепиться на рынке природного газа Литвы и приспособиться к новым условиям проектов, обеспечивающих энергетическую независимость страны.

В этом плане проект строящейся по соседству Белорусской АЭС не соответствует международным стандартам безопасности, а реализующая проект корпорация «Росатом» игнорирует неблагоприятные для нее выводы международных и белорусских экспертов и т.д.

Союз независимых государств (СНГ) назван литовскими спецслужбами важнейшей зоной интересов и влияния России. Они констатируют, что переговоры РФ с Беларусью по энергетическому сотрудничеству и дальнейшей интеграции двух стран превращаются в политическое давление. Несмотря на то, что Минску до сих пор удается затягивать процесс принятия решений, финансовая и экономическая зависимость Беларуси от России помогает Москве в ее стремлении к более тесной политической интеграции.

Отношения Беларуси и России: дальнейшая интеграция в обмен на экономическую помощь

Недавние визиты в Беларусь и ряд других соседних с Россией государств госсекретаря США Майка Помпео, по мнению обозревателя Константина Эггерта, наглядно продемонстрировали, что в Вашингтоне не считают и не будут считать соседей России вассалами Кремля. Литовские спецслужбы в свою очередь утверждают, что Россия стремится усилить свое влияние в Беларуси. Главным рычагом в этом в Литве называют «слабую, не диверсифицированную от льготных условий и зависимую от получаемых из России дешевых энергоносителей белорусскую экономику».

Периодическая конфронтация в ходе двусторонних переговоров об энергетическом сотрудничестве перерастает в политическое давление России на Беларусь, продолжают авторы отчета, и «увеличивающееся давление Владимира Путина не позволит Александру Лукашенко вздохнуть».

Региональная безопасность

Переговоры о более глубокой интеграции двух стран осложняют их различные позиции. Беларусь в первую очередь стремится решить основные двусторонние экономические проблемы и лишь тогда идти дальше по пути интеграции. Россия же, отмечают спецслужбы Литвы, навязывает Беларуси неприемлемые условия с целью углубления процессов интеграции, а в Литве полагают, что «в проекте союзного государства по крайней мере в ближайшей перспективе существенного прогресса не будет».

На фоне разговоров о налаживании отношений в сфере экономики Беларуси с Литвой и ЕС в целом, у литовских служб безопасности нет иллюзий: «Беларусь декларирует цели диверсификации внешней торговли, однако основным партнером остается Россия». С целью снижения зависимости от России Беларусь находится в поиске альтернативы финансирования и поставок источников энергии, констатируют в справке. Однако несмотря на расширение сотрудничества с Китаем, Казахстаном и другими странами, «маловероятно, что в среднесрочной перспективе Беларуси удастся снизить финансовую и экономическую зависимость от России».

«Вызванное этой зависимостью рост политического влияния России на Беларусь будет отрицательно сказываться на безопасности региона, в том числе и Литвы», - считают авторы справки.

Недемократический порядок – причина слабости

Парламентские выборы в Беларуси в Литве называют репетицией президентских выборов 2020 года и считают их не отвечающими требованиям проведения демократических выборов. Условия участия оппозиции были ограничены.

«Реальные демократические перемены являются угрозой для власти Лукашенко, а долгие годы авторитарного руководства президента не только де-факто уничтожили гражданское общество, сделали неэффективными властные учреждения, но и снизили значение политики в целом. В стране она стала восприниматься как администрирование хозяйственных дел», - сказано в справке.

На фоне взаимных пожатий рук в ходе встреч представителей белорусского режима с западными политиками и руководителями, хотелось бы процитировать следующий абзац:

«С целью сохранения власти без демократии белорусский режим постепенно стал заложником собственной политики. Хотя президент представляет себя защитником суверенитета, его долгосрочная авторитарная политика, откладывание проведения необходимых реформ ослабляет Беларусь и снижает ее возможности выстоять против растущего давления России».

Военную интеграцию с РФ режим считает гарантией безопасности

Беларусь считает Россию гарантом своей защиты от военных угроз и в ходе общих военных учений совершенствует действия своих вооруженных сил, а военная промышленность РФ остается одним из важнейших источников модернизации ВС РБ.

В добавок в этому, в справке утверждается, что понимание белорусской политической элитой, армией и силами безопасности мировой ситуации близко российскому взгляду на вещи, однако ей присущи некоторые особенности. У Беларуси, в отличие от России, нет менталитета «великой державы», поэтому в Беларуси менее критично относятся к расширению НАТО, хотя Минск и оценивает альянс как фактор риска для Беларуси.

«Кроме того, недоверие между режимами Лукашенко и Путина заставляет Минск избегать постоянной дислокации ВС РФ в Беларуси», - отмечают литовские спецслужбы, однако при этом констатируют, что в ближайшей и среднесрочной перспективе оборонная политика Минска будет соответствовать интересам Москвы.

Беларусь в отчете названа также важнейшим союзником России в сфере разведывательной деятельности. Указано, что «разведслужбы Беларуси активно сотрудничают с разведкой России и предоставляют помощь в операциях РФ в Беларуси». Это, в том числе касается и вербовки граждан Литвы в ходе поездок в Россию и Беларусь.

Скрытый инцидент на АЭС, недостаток воли и компетентности

При оценке угроз национальной безопасности литовская разведка не обошла стороной вопрос строительства Островецкой АЭС. В отчете говорится, что по мере приближения дня запуска АЭС растет напряжение между белорусскими ведомствами и осуществляющей проект компании «Росатом».

«По мере приближения установленного срока запуска БелАЭС нарастает напряжение между ответственными белорусскими ведомствами, заказчиками проект и представителями «Росатома» – все они боятся ответственности за возможные инциденты на построенной в спешке БелАЭС, – сказано в отчете.

По данным разведки, в конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом инциденте:

«По оценке разведки, установку на сокрытие подобной информации о недостатках проекта БелАЭС поддерживает «Росатом», поскольку опасается за свою международную репутацию надежного партнера в деле осуществления проектов строительства АЭС».

Спецслужбы Литвы обращают внимание на то, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец и связывают это с тем, что специалист хотел избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску.

СК Беларуси, отмечают в отчете, проводит расследование инцидентов на стройплощадке, уже были задержаны работавшие на российского подрядчика специалисты, однако из-за давления со стороны дипломатов РФ дела были прекращены.

В документе также говорится, что представители «Росатома» халатно относятся к требованиям контролирующих строительство учреждений РБ. В то же время подчеркивается, что самим белорусам не хватает компетентности и воли для жесткого контроля.