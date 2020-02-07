закрыть
7 февраля 2020, пятница, 20:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

РФ внесла более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» в список экстремистов

4
  • 7.02.2020, 17:34
  • 1,962
РФ внесла более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» в список экстремистов
иллюстрационное фото ТАСС

Верующие фактически лишаются доступа к российской финансовой системе.

Российские власти внесли более 200 последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» в список экстремистов, сообщила в пятницу «Голосу Америки» организация.

Очередной шаг в кампании давления на организацию фактически лишает верующих доступа к финансовой системе страны, поскольку внесение в список предусматривает заморозку банковских счетов и жесткие ограничения на проведение финансовых транзакций.

Россия официально запретила «Свидетелей Иеговы» в 2017 году, объявив организацию экстремистской.

Официальный представитель международной штаб-квартиры «Свидетелей Иеговы» в США Джаррод Лопес заявил в пятницу, что российские власти «демонизируют» последователей движения, лишая их возможности обеспечивать свои основные нужды.


популярное за неделю

Мнение

Военрук на майбахе
Военрук на майбахе Ирина Халип
Cладкое дело
Cладкое дело Виталий Портников
«Формула любви» в момент истины
«Формула любви» в момент истины Леонид Фридкин
Не верьте Путину
Не верьте Путину Александр Скобов