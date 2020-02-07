РФ внесла более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» в список экстремистов

РФ внесла более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» в список экстремистов4
- 7.02.2020, 17:34
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Верующие фактически лишаются доступа к российской финансовой системе.
Российские власти внесли более 200 последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» в список экстремистов, сообщила в пятницу «Голосу Америки» организация.
Очередной шаг в кампании давления на организацию фактически лишает верующих доступа к финансовой системе страны, поскольку внесение в список предусматривает заморозку банковских счетов и жесткие ограничения на проведение финансовых транзакций.
Россия официально запретила «Свидетелей Иеговы» в 2017 году, объявив организацию экстремистской.
Официальный представитель международной штаб-квартиры «Свидетелей Иеговы» в США Джаррод Лопес заявил в пятницу, что российские власти «демонизируют» последователей движения, лишая их возможности обеспечивать свои основные нужды.