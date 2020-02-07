Страны Балтии подпишут декларацию об отказе от электроэнергии БелАЭС 7.02.2020, 17:49

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Также они собираются найти решение «для контроля поступающей электроэнергии».

Латвия, Литва и Эстония страны подпишут декларацию о намерении отказаться от закупки у Беларуси электроэнергии, которую будет вырабатывать БелАЭС. Договоренность достигнута в пятницу в Таллине на встрече глав правительств стран Балтии, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

«Мы рады, что приближаемся к общей позиции стран Балтии не покупать электроэнергию у небезопасной Островецкой АЭС», — прокомментировал договоренность премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он также отметил, что Литва вместе с Латвией, Эстонией и Европейской комиссией найдет решение «для надлежащего контроля за происхождением электроэнергии, поступающей в наши сети из третьих стран».

Споры вокруг БелАЭС

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, второй — к концу 2020-го.

Литва является самым активным критиком БелАЭС: станция расположена в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья.

Периодически внешнеполитические ведомства Беларуси и Литвы обмениваются дипломатическими колкостями: в последний раз МИД Литвы выпустил очередное заявление по БелАЭС, в МИД Беларуси ответили цитатой Толстого: «чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват».