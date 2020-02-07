Немецкий паспорт снова оказался самым «сильным» в Европе 1 7.02.2020, 20:09

1,136

Его обладатели могут не думать о визе заранее при поездке в 189 стран мира.

Немецкий паспорт вновь оказался самым «сильным» в Европе, согласно рейтингу Henley Passport Index 2020. Его обладатели могут не думать о визе заранее при поездке в 189 стран мира: виза им либо вовсе не понадобится, либо ее можно будет быстро оформить прямо на границе, пишет сайт euro-pulse.ru.

За год количество «безвизовых» стран для обладателей паспорта Германии стало на одну больше, и благодаря этому Германия обошла Францию, с которой у нее был одинаковый результат в 2019 году – 188 стран.

В мировом первенстве Германия заняла третье место, уступив Японии (чей паспорт открывает безвизовый доступ в 191 страну мира) и Сингапуру (190 стран). Вместе с Германией на третьем месте оказалась Южная Корея.

Франция в этом году переместилась на 6-ю строку — ее паспорт позволяет свободно путешествовать по 186 странам, такой же результат у Швеции.

Из стран Евросоюза в первую десятку также вошли Италия и Финляндия (на 4-м месте, 188 стран), Испания, Люксембург и Дания (на 5-м, 187 стран), Португалия, Нидерланды, Ирландия и Австрия (на 7-м, 185 стран), Греция и Бельгия (на 8-м, 184 страны), Мальта и Чехия (на 9-м, 183 страны) и Словакия, Литва и Венгрия (на 10-м, 182 страны).

Россия заняла 51-е место с результатом 118 стран (разделив это место с Микронезией).

Рейтинг Henley Passport Index составляется с 2006 года международной консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на разработке программ предоставления гражданства и вида на жительство. Рейтинг оценивает «силу» национальных паспортов по количеству стран, которые обладатели паспорта могут посетить либо совсем без виз, либо оформив визу на границе.