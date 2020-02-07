Пятый тайм переговор России и Беларуси 7.02.2020, 20:40

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Прошли переговоры в расширенном составе.

Переговоры в Красной Поляне правителей Беларуси и России Лукашенко и Путина в расширенном формате стартовали в полном составе, передает БелТА.

К правителям государств и другим участникам переговоров присоединились члены российской делегации, которые до этого не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий.

Ранее Путин и Лукашенко уже около полутора часов общались один на один в формате рабочего завтрака. А затем встретились в расширенном составе с участием членов делегаций, которые на тот момент присутствовали в месте проведения переговоров. После этого Лукашенко и Путин сделали перерыв и приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел на льду спортивно-культурного комплекса "Галактика".

Кроме диктаторов за столом переговоров с белорусской стороны - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

С российской - заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), заместитель председателя правительства Алексей Оверчук (до 21 января - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы), помощник Путина Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Владимир Путин отметил, что в первой части переговоров стороны довольно подробно обсудили все вопросы, которые стоят в повестке дня. "Сейчас можно уточнить. Уже в расширенном составе", - сказал правитель России.

Говоря спортивной терминологией, Лукашенко образно выразился, что продолжение переговоров - это уже пятый тайм, включая хоккейный матч.