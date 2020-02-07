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ЕС и Норвегия вложат 140 миллионов евро в польскую экономику

  • 7.02.2020, 21:40
ЕС и Норвегия вложат 140 миллионов евро в польскую экономику
фото: PAP/Radek Pietruszka

Страны осуществят программу «Окружающая среда, энергетика и изменение климата».

Министры фондов и региональной политики, климата Польши и посол Норвегии подписали в Варшаве соглашение об осуществлении программы «Окружающая среда, энергетика и изменение климата». Стоимость проекта 165 млн евро, из которых 140 млн евро поступят из фондов Норвегии и Европейского экономического пространства, а вклад Польши составит 24,7 млн евро, передает «Польское радио».

Министр климата Польши Михал Куртыка подчеркнул, что «в основе этой программы лежит стремление улучшить качество жизни поляков»: «Одновременно стоит цель обеспечить энергетическую безопасность, здоровый образ жизни поляков, что для нас очень важно».

Средствами программы смогут воспользоваться местные органы власти, неправительственные организации, а также предприниматели и университеты.


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