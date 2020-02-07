БелТА: Переговоры Путина и Лукашенко в Красной Поляне завершились 1 7.02.2020, 21:51

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Государственное белорусское агенство сообщает об окончании официальной части переговоров правителей.

Официальная часть переговоров правителей Беларуси и России Лукашенко и Путина в сочинской Красной Поляне завершилась, передает БелТА.

Перед этим стало известно, что встреча проходила в расширенном составе. Лукашенко назвал ее - пятым таймом.

За столом переговоров с белорусской стороны участвовали первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

С российской - заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), заместитель председателя правительства Алексей Оверчук (до 21 января - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы), помощник Путина Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.