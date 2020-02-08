СМИ: Лукашенко в Сочи просил газ по $100 за тысячу кубометров 8.02.2020, 10:52

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Фото: BELTA

Но не получил.

Российская делегация в Сочи пошла на компромисс с Беларусью в вопросе цены на газ, однако для Владимира Путина, вероятно, более важно было не уступить на переговорах с Лукашенко в нефтяном вопросе. К этому выводу пришла газета «Коммерсантъ» в своем репортаже о белорусско-российских переговорах.

«В отношении него Лукашенко наконец перестали заниматься благотворительностью. Российские переговорщики, ни на что особо не рассчитывая, все-таки не исключали, что Лукашенко в свете последних событий обратит внимание на пакет интеграционных документов, в котором находится и решение проблемы газовых поставок в Беларусь», – пишет издание. Причем «Коммерсантъ» добавляет: Москва якобы не собиралась принуждать Лукашенко к интеграции: «все равно же понятно, что если она вдруг и случится, с таким человеком потом хлопот не оберешься и тысячу раз пожалеешь, что когда-то решил держаться к нему поближе».

Однако, по информации издания, Путин и Александр Лукашенко приняли решение по газу еще в первой половине дня во время переговоров с глазу на глаз (напомним, российская правительственная делегация прилетела в Сочи во второй половине дня). В результате Беларусь получила цену на российский газ в размере $127 за тысячу кубометров.

При этом, согласно «Коммерсанту», «белорусские переговорщики во главе с Лукашенко настаивали на $ 100, и был среди них один, который уверенно говорил даже и цифру $ 94». А вот по цене на нефть Москва и Минск не договорились.

«Утренний пафос российских переговорщиков разбился, кажется, о хоккейные бортики ТРЦ «Галактика», а также о какие-то соображения самого господина Путина. Которые у него, надо надеяться, есть. Скорее всего, для него важнее было не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ», – пишет газета.