Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США 2 8.02.2020, 11:33

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Иллюстрационное фото

Странам Запада стоит задуматься о том, как противостоять РФ и Китаю в космосе.

Российское Министерство обороны запустило небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Об этом главнокомандующий НАТО по трансформации, генерал Андре Ланата заявил в интервью журналу Washington Examiner (перевод — РБК).

«До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. Это уже не так», — заметил Ланата.

Генерал не стал делать предположения, с какой целью был запущен российский спутник. «Можно подумать о самых разных способах агрессии в космосе», — отметил он.

Ланата также заявил, что главным вопросом является то, сможет ли каждая страна НАТО в отдельности противостоять угрозам в космосе, поскольку Североатлантический альянс этими вопросами заниматься не будет.

Washington Examiner отмечает, что вопросы военного противостояния в космосе поднимались и раньше. В частности, были предположения, что Россия и Китай попытаются размещать свои объекты таким образом, чтобы в случае конфликта нарушать работу военных спутников НАТО.