Андрей Санников: Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» 6 8.02.2020, 11:54

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«Терки» в Сочи и список невыездных в Витеске.

«Пожалуй, единственное, за чем я не слежу из политических новостей, это за встречами Путина и Лукашенко. Ну вот никак не интересно и просто бесполезно», — написал в «Фейсбуке» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты страны на выборах 2010 года Андрей Санников.

«На мой взгляд, эти двое изобрели новый жанр - «околоновости».

Реальная информация об их встречах может просочиться в медиа только через какое-то время, а может и не просочиться. Зато они в изобилии поставляют просто тонны лапши на уши зрителей, слушателей и читателей новостей.

Ведь когда Путин и Лукашенко встречаются, это не межгосударственные переговоры, а «терки». И встречаются не главы государств, которые за последние 20 лет хотя бы какие выборы честно провели, а главари ОПГ, которых по слабине допустили к власти. Только так на это и должно смотреть.

А чтобы могилевские с тамбовскими, забив «стрелку», не договорились – такого еще не было.

Очередную «стрелку» они забили в Сочи.

Мне пришлось последить за новостями, потому что попросили прокомментировать по существу ход «переговоров». Я попытался отнекиваться, мол какой смысл, существа-то не будет, а в ответ слышал упреки, что не волнуют меня судьбы могущего замерзнуть из-за недостатка нефти и газа белорусского народа. Неправда, очень даже волнуют, и я точно знаю, что для незамерзания народа нужно.

И это никак не переговоры с Путиным.

Надо просто в Беларуси поменять истопника.

Ладно, стал я тыкать пальцами по клавиатуре, пытаясь отследить новости и информацию.

Сначала потыкал в аналитиков. Там прямо война буров против англичан – с одной стороны, или сражение с Османской империей за освобождение братушек – с другой. В очередной раз поудивлялся, как ловко люди из воздуха аналитику делают.

Взялся за новостные ленты - и тут отлегло.

«Околоновости» во всей их красе. Что мы узнали о встрече якобы глав государств?

А вот что: о толщине снежного покрова на разных высотах в Красной Поляне, о каше на воде, о нелетной погоде в Москве и Сочи, о хоккейной форме диктаторов.

Информация для размышления еще на несколько недель, если не месяцев. Размышления ни о чем. Пошловатый юморок двух гопников будут цитировать все центральные СМИ. Так у них положено.

И почему-то ни одно медиа не написало, что встречаются двое неадекватных диктаторов, причем один из них – с ядерными ракетами, а второй с помощью первого строит на границе Европы атомную бомбу.

Никто не написал, что встречаются два самодура, способных натворить столько бед в своих странах и за их пределами, что мама не горюй.

Никто не рассказал, какие схемы и откаты обсуждались «высокими договаривающимися сторонами», и чем это грозит народам Беларуси и России.

Все «пулы» и припульные журналисты с восторгом транслировали «околоновости» от мастеров этого жанра – Путина и Лукашенко.

И все же одна реальная новость в этот день была. Не из Сочи, но в общем русле того, что происходит в отношениях России, Беларуси и Запада. Встретившись в Витебске, менты обеих стран договорились к 1 марта окончательно согласовать общий список невыездных граждан. Хозяевам в Сочи это понравится.

Привет Помпео!»