Германия заняла первое место в мировом рейтинге инновационных стран 4 8.02.2020, 13:27

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Раньше пальма первенства принадлежала Южной Корее.

Германия заняла первое место в рейтинге самых инновационных стран мира Bloomberg Innovation Index, сместив с этой позиции Южную Корею, которая шесть лет подряд занимала первое место, сообщает euro-pulse.ru.

Составители рейтинга отметили, что инновационная активность Германии сосредоточена в машиностроительном секторе. Но из-за растущего беспокойства, связанного с загрязнением воздуха, и снижения спроса на автомобили инновационная активность в Германии может снизиться в ближайшие годы.

Южная Корея опустилась на второе место, а бронза досталась Сингапуру. Среди стран Евросоюза в десятку самых инновационных вошли также Швеция (на 4-м месте), Финляндия (на 7-м), Дания (на 8-м) и Франция (на 10-м). В прошлом году Германия была на втором месте в этом рейтинге, а замыкала тройку лидеров Финляндия.

Рейтинг инновационных стран составляется экспертами финансово-аналитической компании Bloomberg на основе семи индикаторов. В рейтинге учитывается интенсивность исследований и разработок в стране, уровень технологичности производства, производительность труда, доля инновационных предприятий в общем числе компаний, количество выпускников вузов, доля научных работников на 1 миллион жителей страны и число полученных патентов.

В исследовании фигурируют 60 стран мира.