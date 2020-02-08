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Bloomberg: Путин познает боль «дружбы» с Эрдоганом

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  • 8.02.2020, 13:58
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Bloomberg: Путин познает боль «дружбы» с Эрдоганом
Фото: ТАСС

В Вашингтоне могут насладиться ближневосточной игрой.

Президент России Владимир Путин, развивая отношения с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, познает боль дружбы с ним, полагает американский журналист Бобби Гош (Bobby Ghosh). О возможном негативе в российско-турецком партнерстве он предупредил в своей колонке для Bloomberg (перевод — lenta.ru).

По его мнению, Москва получила «больше, чем просто удовлетворение» от напряженности в отношениях Турции и США — как считает автор, благодаря этому России удалось ослабить НАТО, а также заключить с Анкарой крупные сделки на поставку вооружения и энергоносителей. «Чтобы сохранить статус нового лучшего друга Эрдогана, Путин потворствовал региональным и международным амбициям турецкого лидера», — пишет Гош. В пример он привел то, что Кремль проигнорировал агрессивную риторику Эрдогана в адрес президента Сирии Башара Асада и ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара.

Вместе с тем турецкий президент подразнил Москву, использовав лозунг «Слава Украине!» во время своего февральского визита в Киев. «Русские, как и ранее американцы с европейцами, обнаруживают, что с Эрдоганом всегда возникают проблемы, сопровождаемые угрозами покончить с альянсами», — рассуждает Гош.

На фоне эскалации конфликта в Сирии и обоюдного желания усилить экономическое партнерство вариантов развития отношений между Путиным и Эрдоганом не так много, считает журналист. «Если его отношения с США и Европой послужат руководством к действию, он будет продолжать настаивать на уступках России [ему] в Сирии, Ливии и кто знает где еще», — описал Гош возможный сценарий действий Эрдогана.

Для потепления турецко-американских отношений потребуется разлад между Путиным и Эрдоганом, а также чтобы турецкий лидер проявил некий интерес к восстановлению былых связей с западными странами, полагает колумнист. «Сейчас, однако, американские чиновники могут спокойно упиваться тем, как Путин познает, что такое быть другом Эрдогана», — заключил Гош.


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