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В Сети появилось видео с места массовой драки в Казахстане

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  • 8.02.2020, 14:55
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В Сети появилось видео с места массовой драки в Казахстане
Иллюстрационное фото

Причиной инцидента стал бытовой конфликт?

В Сети появилось видео массовой драки в Жамбылской области Казахстана, сообщает РБК.

Как передает портал Tengrinews, инцидент начался в селе Сортобе Кодайского района на юге страны.

На записи видны группы людей, которые идут по темным улицам, стреляют из ружья, у них в руках палки и трубы.

Драка в Жамбылской области Казахстана произошла вечером 7 февраля. По данным полиции, в ней приняли участие в общей сложности больше трехсот человек, которые применяли в том числе и огнестрельное оружие. Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения. Силовики задержали 47 участников.

Власти Казахстана сообщили, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.


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