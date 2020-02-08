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Перед кем оправдывается Мишустин?

  • Федор Крашенинников, «Немецкая волна»
  • 8.02.2020, 15:28
Перед кем оправдывается Мишустин?

Новый премьер РФ через несколько месяцев может «превратиться в Медведева».

Все более громкая пиар-кампания в защиту нового председателя правительства России свидетельствует о том, сколь болезненными оказались для него и власти вообще опубликованные сразу после смены кабинета сведения о капиталах семьи Михаила Мишустина.

Информационная бомба для председателя правительства

Любопытно, что изначально информационная атака Алексея Навального вызвала едва ли не негодование в кругах критиков власти: мол, подумаешь, какие новости - очередной путинский выдвиженец тоже оказался миллиардером! Об этом ли надо говорить в то время, когда Путин переписывает конституции? Но оказалось, что разговоры о коррупции применительно к новому главе правительства беспокоят власть гораздо сильнее, чем возмущение по поводу скоростной правки основного закона.

В чем суть прозвучавших обвинений? В том, что проведший почти всю жизнь на государственной службе Михаил Мишустин каким-то образом смог стать весьма состоятельным человеком со всеми причитающимися атрибутами - квартирами в элитным домах центра Москвы, особняками и имениями в Подмосковье.

Особый колорит всей ситуации придает фигура близкого к семье нового премьера предпринимателя Александра Удодова, который, по сообщению СМИ, фигурировал в деле о попытке хищения 2 миллиардов рублей под видом возмещения НДС в 2011 году, через год после того, как сам Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу. Удодов тогда вышел сухим из воды, но сам факт нахождения в близком кругу Мишустина столь одиозной фигуры ставит под удар все попытки государственной пропаганды выдать главу правительства за кристально честного чиновника-патриота.

"Консервативные инвестиции" нового премьера

Нельзя не отметить, что на фоне того, как реагировал на коррупционные обвинения Дмитрий Медведев ("Чушь, муть и компот!"), объяснения команды Мишустина гораздо более содержательны: очевидно, прошлая тактика игнорирования обвинений и отказа от сколько-нибудь пространных объяснений в итоге была признана ошибочной. Однако многословность опубликованных в "Коммерсанте" и РБК объяснений вовсе не так убедительна, как хотелось бы думать их заказчикам и авторам.

Излагаемая пиарщиками Мишустина концепция отнюдь не нова и в разных вариациях звучит всякий раз, когда общественность начинает задавать вопросы о происхождении богатств очередного путинского сановника. Суть ее в том, что капиталы, дескать, приобретались совершенно законно и только в те редкие периоды жизни защищаемого персонажа, когда он или еще не пришел на государственную службу, или на несколько лет покидал ее.

В случае Мишустина процветание его семьи объясняется, во-первых, его деятельностью до прихода на госслужбу в 1998 году, когда он возглавлял НП "Московский компьютерный клуб", а во-вторых, его работой в бизнес-структуре UFG в 2008-2010 годах. В 2010 году он снова стал чиновником, переоформив доли в бизнесе на близких родственников - предлагается верить, что после этого сам он никаким образом в управлении активам участия не предпринимал и все миллионы получены его семьей без какой-либо связи с его деятельностью на посту главного налоговика России.

Мишустин как новый Медведев

Едва ли публикуемые объяснения происхождению богатств семьи премьера адресованы оппозиционерам. Как и все прочие представители власти, за любыми атаками на себя Мишустин видит происки конкурирующих кланов. Так что если кому-то Мишустин и отвечает, то только своим реальным и мнимым аппаратным врагам, демонстрируя им весьма впечатляющий пул медиаресурсов, аффилированных с его пиарщиками, и свою готовность сопротивляться атакам и настаивать на выгодных для себя версиях.

Но главный адресат оправданий Мишустина - конечно же, Путин. Вступив в полемику со своими обвинителями, Михаил Мишустин пытается продемонстрировать президенту, что он не такой, как Медведев, и готов бороться за свой имидж, а потому Путин не ошибся с выбором: новый премьер готов играть ту роль, на которую его пригласили - нового человека на вершине власти, честного служаки, "технократа", эффективного чиновника без антирейтинга и очевидных политических амбиций, в любой момент готового выполнить любой приказ и взять ответственность за непопулярные решения на себя.

Мишустин призван быть анти-Медведевым в глазах народа и элит, и именно поэтому обвинения в коррупции и личной нескромности были восприняты так болезненно: получается, никакого контраста с бывшим премьером нет - все те же сомнительные друзья, мутные схемы, непонятные подарки, поместья, квартиры, миллиарды.

До 33 миллионов просмотров знаменитого фильма "Он вам не Димон" расследованию о миллиардах Михаила Мишустина еще далеко, но за неделю на YouTube его все-таки просмотрели 4,2 миллиона раз. Если дела пойдут так и дальше, то через несколько месяцев Мишустин окончательно превратится в Медведева: эффект новизны пройдет, никаких чудес в экономике не произойдет, а обвинения в коррупции и доказательства невероятного богатства семьи премьера постепенно уйдут в народ и станут предметом обсуждений миллионов обывателей, окончательно уничтожив его рейтинг раньше, чем к этому готов он сам и сделавший на него ставку Владимир Путин.

Федор Крашенинников, «Немецкая волна»


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