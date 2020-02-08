BBC: Лукашенко остался без дешевой нефти 8 8.02.2020, 15:57

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Почему Россия хочет продавать Беларуси более дорогие углеводороды?

Лукашенко и Путин, проводившие переговоры в Сочи, не договорились о предоставлении Минску скидки на российскую нефть. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что цена нефти будет оставаться рыночной, сообщает BBC.

"Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются", - передает ТАСС слова Козака после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Россия перестала поставлять нефть Беларуси в начале 2020 года, а договор на поставку газа истекает в конце февраля. Лукашенко ранее обвинял Москву в завышении цен на топливо и политическом давлении.

Козак отметил, что белорусское правительство должно говорить о поставках непосредственно с российскими нефтяными компаниями, и этим переговорам власти готовы "оказывать содействие". "Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - отметил Козак.

Он также сообщил, что Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года.

Представители белорусской стороны итоги переговоров пока не комментировали.

Дефицит нефти и США

Беларусь с начала 2020 года страдает от дефицита нефти и ищет альтернативы.

Неожиданное предложение Минск недавно получил от США. Госсекретарь Майкл Помпео приехал в начале февраля в Минск с официальным визитом и заявил, что США готовы обеспечивать Беларусь "необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам". Но при этом американский чиновник оговорился, что для этого стране надо выполнить ряд условий, включая вступление в ВТО.

В конце января Лукашенко обвинил в создавшейся ситуации Россию. "Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что цены на российское сырье - вопрос политический, способ принуждения к интеграции по кремлевскому сценарию.

В последний год Россия активно пытается строить так называемое государство - это единое политическое, экономическое и юридическое пространство. Создание такого государства предусматривает интеграцию двух стран. Именно со стремлением Москвы построить так называемое государство связывают перебои с поставками нефти и газа.

Минск в поисках новых поставщиков

С первых дней 2020 года Беларусь приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Белорусские НПЗ работали на малых мощностях, используя прошлогодние запасы. Заметного роста цен на бензин в Беларуси не произошло, хотя на протяжении нескольких месяцев цена на автотопливо регулярно повышается на копейку.

Экспорт нефтепродуктов на Украину 21 января возобновился - как объяснили в "Белнефтехиме", такая возможность появилась при увеличении потока сырья.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Они готовы поставить в первом квартале 750 тысяч тонн.

Но этот объем обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти.

Российский "Лукойл" не намерен возобновлять поставки и уже перенаправил на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Беларуси. Об этом заявил ТАСС основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. В компании ждали заключения договоров между Москвой и Минском.

Недавно в литовскую Клайпеду пришел танкер с нефтью из Норвегии, в нем 80 тысяч тонн нефти Johan Sverdrup, направленных по железной дороге на белорусский "Нафтан". Поставки по морю и по железной дороге обойдутся существенно дороже, чем по нефтепроводам.

На совещании 21 января Александр Лукашенко поставил задачу правительству диверсифицировать поставки нефти так, чтобы на закупки в России приходилось только 30-40% необходимого НПЗ объема. В прошлом году Беларусь закупила у России весь необходимый объем нефти - 18 млн тонн.

По сообщению первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого, правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. Латвия и Литва уже заявили, что готовы участвовать в поставках альтернативной нефти в Беларусь, предоставляя свою инфраструктуру.

29 января Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти. В документе вновь говорится о том, что Минск проводит работы по диверсификации поставок и ищет новые направления для импорта топлива.

Почему Россия хочет продавать Беларуси более дорогую нефть?

Российская нефть для Беларуси подорожала в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Эту реформу российские власти проводят в последние несколько лет. Фактически реформа предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до нуля, но при этом увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Ранее Россия поставляла нефть Беларуси беспошлинно.

Налоговый маневр в России неизбежно приводит к росту цен на российскую нефть для Беларуси. В настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть и будет увеличиваться в ходе реализации в России налогового маневра, сообщал в начале января "Белнефтехим".

В 2019 году шли переговоры между двумя странами о возможной компенсации потерь для Беларуси. По данным РБК, например, обсуждали обратный акциз: Россия фактически собиралась предоставить налоговые вычеты для белорусских нефтеперерабатывающих компаний. С помощью аналогичного механизма сдерживается рост цен на бензин внутри России. Но решение так и не было принято.

Беларусь и Россия вели переговоры о поставках нефти с начала года. СМИ писали, что Минск настаивал на отмене премии в 10 долларов, которую получают российские компании за каждую тонну поставляемой нефти. Официально никаких договоренностей по этому вопросу не было достигнуто.

"Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - описал Лукашенко последствия российского налогового маневра для экономики Беларуси.

Новые налоги на трубопроводы

Белорусский минфин заявляет, что пока нет серьезных угроз из-за прекращения поступления в бюджет денег от экспорта нефтепродуктов.

"Мы достаточно подготовлено входим в бюджет 2020 года и с точки зрения валютных ресурсов, и с точки зрения рублевых остатков на счетах. Мы очень хорошо подготовились к любым рискам, связанным в том числе с работой нефтегазового комплекса", - заявил 14 января министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Тем не менее 31 января министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на 6,6% с 1 февраля 2020 года.

Ранее Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси и до 50% увеличен налог на прибыль для владельцев трубопроводов.

Пресс-служба Лукашенко объяснила, что повышение налогов нужно, чтобы сформировать "источник денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий" в случае аварии на нефтепроводе или других чрезвычайных ситуаций.

Новый налог может коснуться, например, белорусской компании "Гомельтранснефть Дружба" (входит в госкомпанию "Белнефтехим") - это оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба". Ежегодный объем обеспечиваемого компанией транзита - в районе 60 млн тонн (в прошлом году был меньше, из-за инцидента с "грязной" нефтью).

Новый налог может также коснуться компании "Запад-Транснефтепродукт" - это дочка российской "Транснефти". На сайте компании говорится, что она осуществляет транзит нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ в направлении Украины и Латвии.

Ставка экологического налога установлена в размере 35 белорусских копеек (эквивалент около $0,17) за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км.