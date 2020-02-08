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Литовский депутат: Граница с Беларусью — это уже граница и с Россией

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  • 8.02.2020, 17:10
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Литовский депутат: Граница с Беларусью — это уже граница и с Россией

Минск в военной сфере очень интегрирован с РФ.

Литовские спецслужбы опубликовали ежегодный отчет об угрозах национальной безопасности. В тексте много раз упоминается Беларусь. Произошло это одновременно с визитом Линаса Линкявичюса в Минск. В белорусской столице глава литовской дипломатии вместе с белорусским коллегой, Владимиром Макеем, подытожил положительные результаты двустороннего сотрудничества. Но, конечно, хватает и проблем. И главная из них видна прямо из Вильнюса, хотя стоит в Беларуси. Верят ли в оттепель политики и эксперты в Вильнюсе и Минске? Об этом велся разговор в программе «Белсата» «ПроСвет».

Линас Линкявичюс посетил Беларусь после долгого публичного спора относительно будущего БелАЭС. Самого проблемного момента, по крайней мере перед журналистами, министры не обсуждали. Глава МИД Литвы встретился с и премьером Сергеем Румасом. Главное заявление, прозвучавшее со стороны Линкявичюса: Литва готова присоединиться к долгосрочным поставкам углеводородов в Беларусь.

Пока не известно, будут ли вопросы поставок углеводородов увязывать с вопросом БелАЭС. По словам депутата литовского парламента Лауринаса Касчюнаса, эти темы, безусловно, нужно рассматривать в пакете:

«Мы пытались улучшить отношения уже не один раз. Но в итоге все идет по сценарию Лукашенко, он находит какое-то решение с Россией, и ни Литва, ни ЕС ему уже не нужны. Надо понять, что он играет с нами, а не мы с ним».

К тому же литовцы, как никто другой, понимают риски, которые несет зависимость от России в энергетической сфере.

«Самый главный вывод, к которому мы пришли за 30 лет: не делайте [совместно] с россиянами ничего в энергетике, так как этот путь ведет к потере суверенитета. Мы это не поняли сразу, мы продали свои газовые и нефтяные сети России и начали платить самую большую цену в Европе за этот «бизнес». И потом поняли, что необходимо сделать все возможное, чтобы создать альтернативы», – заявил Жигимантас Павиленис.

Но если говорить о конкретных договоренностях, пока на повестке дня – только белорусско-литовский бизнес-форум, который ожидается в середине мая. И, что символично, пройдет в Клайпеде.

Литовский политолог Марюс Лавринавичюс пока видит диалог ради диалога:

«Этот диалог вызывает много разговоров здесь, в Литве, он не противоречит ни белорусским, ни литовским интересам, но главный вопрос остается: что этот диалог дает?»

Отсутствие диалога частично объясняет доклад Департамента государственной безопасности Литвы, который в Вильнюсе презентовали параллельно с визитом министра Линкявичюса в Минск. Много страниц в документе посвящено угрозам безопасности Литвы, которые исходят от Беларуси.

Прежде всего в докладе речь идет о зависимости Минска от Москвы по целому ряду вопросов: от финансовой сферы, до энергетики и военного сотрудничества с Кремлем.

«Я не стал бы говорить об опасности из Беларуси, это проблема рисков. Беларусь, формально независимая страна, в милитарной сфере очень интегрирована с РФ, мы понимаем, что 600 км нашей границы – это не только граница с независимой Беларусью, это уже граница с Беларусью и Россией», – cчитает Лауринас Касчюнас

Кстати, среди рекомендаций спецслужб, которые они дают местным чиновникам, – не посещать нашей страны. По оценкам экспертов, может существовать риск похищения для дальнейшего обмена по линии обвиняемых в шпионаже. После дела украинца Павла Гриба, которого россияне похитили в Гомельской области, сценарий кажется не таким уж нереалистичным.

«Я думаю, с Беларусью практически та же ситуация, что и с Украиной. Большое количество белорусов, которые занимают государственные и окологосударственные должности, на самом деле если не прямые, то аффилированные сотрудники российских спецслужб», – заявил Александр Сытин из Центра политических исследований Северной и Восточной Европы.

По словам собеседника «ПроСвета», это та проблема, которую уже решили балтийские страны, которую в последние годы решают в Украине и за которую даже не брались в Беларуси.


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