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О чем говорили на дебатах кандидаты в президенты США от демократов

  • 8.02.2020, 18:09
О чем говорили на дебатах кандидаты в президенты США от демократов
Фото: АР

После кокусов в Айове перед партией стоит вопрос.

Cпособен ли Берни Сандерс, называющий себя «демократическим социалистом», привлечь достаточное число избирателей, чтобы победить на президентских выборах Дональда Трампа? Об этом говорится в репортаже «Голоса Америки» с дебатов кандидатов в президенты США от демократов в Нью-Гэмпшире.

Эми Клобушар заявила: «Худший кошмар Дональда Трампа – кандидат, способный привлечь центристов. Я думаю, что нам следует делать ставку на того, кто способен привлекать людей, а не отталкивать их».

Экс-вице-президент США Джо Байден, который занял скромное четвертое место на кокусах в Айове, заявил, что Трамп готов к борьбе с Сандерсом: «Берни – не я – называет себя демократическим социалистом. Именно так президент будет называть любого, кто участвует выборах вместе с Берни».

В свою очередь, Сандерс призвал к политической революции, способной привлечь новых избирателей и отпарировал: «Способ победить Трампа – лучшая явка избирателей в истории этой страны».

Он добавил, что делает ставку на рабочих, которые отказались от участия в политической жизни, потому что «они не верят, что кто-то чувствует их боль». Сандерс также призвал привлечь на выборы молодых избирателей.

Исторически, кандидаты, которые показали хорошие результаты в Айове, хорошо выступают и в Нью-Гэмпшире. Параймериз в Нью-Гэмпшире состоятся во вторник.

На дебатах не присутствует миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который не участвует в праймериз в Нью-Гэмпшире, делая ставку на другие штаты. Блумберг не принимает пожертвований на свою кампанию, в силу этого не отвечает одному из важных критериев отбора на дебаты.


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