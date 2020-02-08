Переговоры в Сочи: Кремль на уступки Лукашенко не пошел 6 8.02.2020, 18:59

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Фото: БЕЛТА

Путину было важнее «не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ».

«Белсат» объясняет, чем закончились многочасовые переговоры в Сочи, которые Александр Лукашенко анонсировал как «момент истины» в белорусско-российских отношениях.

Главными темами на переговорах в Сочи были вопросы поставок в Беларусь газа и нефти. Встреча Лукашенко и Путин началась 7 февраля около 13:00. В течение дня руководители Беларуси и России провели переговоры как тет-а-тет, так и в расширенном составе – с участием представителей правительств двух стран (а в перерыве Путин и Лукашенко успели поиграть в хоккей). Около 22:00 об итогах переговоров журналистам рассказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Сами Путин и Лукашенко заявления для прессы делать не стали.

Как сообщил Козак, стороны договорились, что российский газ в течение всего 2020 года будет поставляться в Беларусь на условиях 2019 года – то есть $127 за тысячу кубометров. Такое решение стало компромиссом между изначальными позициями Москвы и Минска.

Еще с конца 2018 года Лукашенко требовал от России скидки на газ до уровня Смоленской области. Как пишет «Коммерсант», в ходе вчерашних переговоров в Сочи белорусская делегация во главе с Лукашенко настаивала на $100 за кубометр, а один из членов делегации «произносил даже и цифру $94».

Российское руководство на протяжении всего 2019 года подчеркивало, что без решения вопросов союзного строительства (в том числе создания наднациональных органов) Беларусь может не рассчитывать на то, что получит цену на газ на уровне Смоленской области. Более того, Кремль планировал в 2020-м повысить цену до $152 за тысячу куб. м.

А вот достичь соглашения по нефти Путин и Лукашенко не смогли. Козак заявил, что Москва будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Беларуси и российскими нефтяными компаниями, однако административно регулировать цены не собирается.

Напомним, Москва и Минск в конце минувшего года не смогли заключить контракты на поставки нефти. Ранее стоимость нефти для Беларуси рассчитывалась по формуле «рыночная стоимость + премия поставщикам». Однако с учетом реализации Россией очередного этапа налогового маневра цена российской нефти для Беларуси выросла (по оценкам «Белнефтехима», теперь цена составляет около 83 % от мировой). В этих условиях Минск посчитал старую нефтяную формулу несправедливой и платить премию отказался. Кремль на уступки Лукашенко не пошел и с 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ, что привело к снижению загрузки производственных мощностей.

4 января нефть на белорусские НПЗ начали поставлять компании олигарха Михаила Гуцериева, который дружит с Лукашенко. Однако Минск до сих пор не достиг договоренностей с основными российскими компаниями-поставщиками («Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть»), а компании Гуцериева, по мнению экспертов, способны поставить Беларуси в 2020 году только около 3 миллионов тонн нефти (при том, что белорусская сторона планировала закупить 24-25 млн). В январе в Беларусь было поставлено лишь 500 тысяч тонн российской нефти — одна четверть из того, что планировалось.

Как отмечает «Коммерсант», в Сочи Путину было важнее «не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ».