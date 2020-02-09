Видеофакт: Массовая драка в Казахстане переросла в бои и погромы 9.02.2020, 9:48

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Фото: Радио Азаттык

По последним данным, погибли 10 человек.

На границе Казахстана и Кыргызстана в результате массовых драк и погромов погибли 10 человек, 127 обратились за медицинской помощью, сообщает obozrevatel.com.

Как сообщает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, стычки начались поздно вечером 7 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области. В массовых драках принимали участие местные жители.

Согласно сообщениям в соцсетях, ночью казахи напали на дома проживающих в ауле Масанчи дунган – китаеязычных мусульман.

В стране создана правительственная комиссия, которая должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших. Сообщается, что очевидцы слышали выстрелы. Сейчас, по словам Токаева, ситуацию полностью контролируют полиция и Национальная гвардия.

"Комитет национальной безопасности, генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", – цитирует заявление Токаева Радио Азаттык.

Участниками беспорядков стала в общей сложности почти тысяча человек. 47 человек были задержаны, еще 44 отпущены.

Фото: Радио Азаттык

Фото: Радио Азаттык

На опубликованных в сети кадрах видно, что погромы были по-настоящему ужасающими – дотла сгорели сразу несколько домов. Местные журналисты сообщают, что пострадали также несколько автомобилей, а на месте происшествия дежурят бойцы спецназа, пожарные и медики.

"Некоторые строения все еще тлеют. В воздухе — запах дыма и гари. На улицах села ходят сотрудники полицейского спецназа. Пожарные и их машины стоят у сгоревших зданий. Сгорели не только строения, но и автомобили местных жителей" – указано в публикации. Также известно, что полиция начала расследование по статье "хулиганство".