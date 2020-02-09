Польша отменила консульский сбор за «шенген» для детей 1 9.02.2020, 11:56

Об этом заявило польское посольство в Беларуси.

Польша выдает бесплатную шенгенскую визу гражданам Беларуси в возрасте до 12 лет. Такая инфармацыя размещена на сайте польской дипмиссии в Минске.

«Для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации в возрасте от 6 до 12 лет, которые подают визовые анкеты в консульских отделах Республики Польша или визовых центрах на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, в соответствии с решением польских властей консульский сбор отменен», - сообщает посольство Польши .