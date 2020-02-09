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В Петербурге в квартире депутата от «Единой России» нашли казино

  • 9.02.2020, 12:06
В Петербурге в квартире депутата от «Единой России» нашли казино

Политик заявил, что сдал жилище в аренду.

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила подпольное казино в квартире главы муниципального образования "Введенский", депутата от "Единой России" Олега Калядина.

Об этом сообщает "Фонтанка". Официально на сайте МВД по Санкт-Петербургу информации о нелегальном казино в Петроградском районе города нет.

Квартиру Калядина вскрыли в ночь на 8 февраля. Сам депутат, по данным издания, заявил, что сдал жилище в аренду и не знал о существовании подпольного казино.

Калядин возглавляет муниципальное образование "Введенский" с 2009 года. По данным последней опубликованной на официальном сайте антикоррупционной декларации, за 2018 год Калядин заработал 2,3 млн рублей. Он владеет автомобилем. В его собственности есть земельный участок площадью больше 1000 квадратных метров, жилой дом. Во временном пользовании у главы муниципального образования на 2018 были дачный дом, земельный участок и квартира.


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