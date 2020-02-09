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Российская компания отказала «Белнефтехиму» в поставках нефти

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  • 9.02.2020, 12:17
Российская компания отказала «Белнефтехиму» в поставках нефти

Белорусская сторона не предлагает «справедливую» цену.

Белнефтехим ведет переговоры с российской компанией «Татнефть» о поставках нефти, пишет officelife.media.

Глава «Транснефти» Николай Токарев не скрывает, что его компания получила предварительную заявку от «Татнефти» на поставку в феврале 80 тыс. т нефти в Беларусь.

Однако стороны пока не договорилась о ценах на углеводороды, комментирует гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. По его словам, поставки в Беларусь начнутся только после ценовой договоренности.

«Когда договоримся о справедливой цене», — подчеркивает глава «Татнефти».


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