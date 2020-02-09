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Лукашенко просит у России отложить выплаты по кредиту на строительство БелАЭС

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  • 9.02.2020, 17:02
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Лукашенко просит у России отложить выплаты по кредиту на строительство БелАЭС
Фото: ТАСС

Об этом заявил первый вице-премьер Крутой.

Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на «высшем уровне», передает БелТА.

- Очень много времени они уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце. На сегодняшний день это, наверное, самый значимый совместный «интеграционный проект». По первому блоку мы сейчас подходим к очень важной стадии пусконаладочных работ. Понятно, что здесь очень важно тщательно двигаться и выверять все шаги очень скрупулезно, - отметил первый вице-премьер. - Поручено до конца февраля всем ответственным (и "Росатом", и наше Министерство энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку".

- Плюс на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции. С учетом определенной сдвижки сроков, которая уже произошла, - заявил Дмитрий Крутой.

Отвечая на уточняющий насчет изменения условий кредита, Дмитрий Крутой пояснил, что это пока предмет переговоров и профильных ведомств, и министерств финансов. "Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты", - сказал он.

Как сообщалось, 25 ноября 2011 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).


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