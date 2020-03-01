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Байден выиграл праймериз в Южной Каролине

  • 1.03.2020, 9:17
Байден выиграл праймериз в Южной Каролине
Фото: Getty Images

Бывший вице-президент США переломил беспроигрышную серию Берни Сандерса.

Бывший вице-президент США Джо Байден в субботу, 29 февраля, впервые одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов. Это произошло в штате Южная Каролина. По результатам подсчетов 93 процентов бюллетеней, он набирает 48,9 процента процента голосов, его главный конкурент Берни Сандерс - 19,8 процента, сообщает dw.com.

"Мы живы более, чем когда-либо", - заявил Байден. "Для всех, кто был сбит с ног, оставлен позади, для тех, кого не принимали в расчет - это ваша кампания", - обратился он к сторонникам.

Между тем занявший третье место на праймериз с предварительным результатом в 11,4 процента миллиардер Том Стейер объявил, что отказывается продолжать участвовать в президентской гонке. Он заявил, что принял это решение, поскольку больше не видит шансов на победу.

Победа Байдена может помочь ему переломить ситуацию перед так называемым "супервторником" - первым вторником марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах. "Супервторник" придется в этом году на 3 марта. В этот день решится, упрочит ли 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидерство и станет недосягаемым для Джо Байдена, или тот еще сможет с ним побороться.


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