В Беларуси высадились британские морпехи

В Беларуси высадились британские морпехи19
- 1.03.2020, 9:55
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Передовая группа прибыла в страну 29 февраля.
Беларусь и Великобритания проведут совместные военные учения. Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны.
Совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании пройдет с 1 по 14 марта. Ее цель – подготовка миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.
29 февраля в Беларусь уже прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения техники и снаряжения.
Прибытие основного состава британских морских пехотинцев запланировано на 1 марта.