В Беларуси высадились британские морпехи 19 1.03.2020, 9:55

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Передовая группа прибыла в страну 29 февраля.

Беларусь и Великобритания проведут совместные военные учения. Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны.

Совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании пройдет с 1 по 14 марта. Ее цель – подготовка миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

29 февраля в Беларусь уже прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения техники и снаряжения.

Прибытие основного состава британских морских пехотинцев запланировано на 1 марта.