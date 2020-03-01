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В Беларуси высадились британские морпехи

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  • 1.03.2020, 9:55
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В Беларуси высадились британские морпехи

Передовая группа прибыла в страну 29 февраля.

Беларусь и Великобритания проведут совместные военные учения. Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны.

Совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании пройдет с 1 по 14 марта. Ее цель – подготовка миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

29 февраля в Беларусь уже прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения техники и снаряжения.

Прибытие основного состава британских морских пехотинцев запланировано на 1 марта.


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