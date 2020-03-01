Министерство информации Беларуси предупредило СМИ, блогеров и представителей интернет-ресурсов в связи с коронавирусом 31 1.03.2020, 10:53

6,884

В министерстве заявляют, что «ситуация находится под контролем».

Министерство информации Беларуси предупредило СМИ, блогеров и представителей интернет-ресурсов об ответственности за публикацию информации в связи с коронавирусом. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте министерства:

«Вниманию представителей СМИ и интернет-ресурсов

Проблема распространения в мире коронавируса 2019-nCov, бесспорно, весьма серьезный информационный повод как для СМИ, так и социальных медиа.

И Беларусь здесь не является исключением – все мы видим реакцию различных информплощадок на сообщения о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в нашей стране. Безусловно, мы понимаем суть звучащей в этих информационных материалах тревоги.

Компетентными госорганами в стране развернута плановая, четко отлаженная работа по ликвидации действующих и предупреждению потенциальных угроз распространения коронавируса.

Самое главное, что в связи с этим необходимо сказать сегодня, – это то, что ситуация в Беларуси, в контексте указанной угрозы, находится под полным контролем.

При этом мы ответственно заявляем, что государство по данной проблематике следует политике исключительной открытости информации для общества.

В данной связи мы обращаемся к представителям СМИ, интернет-ресурсов, блогосферы.

Министерство информации приветствует профессионализм тех редакций и отдельных авторов, четко следующих принципу обеспечения достоверности информации, c которого фактически начинается статья 4 Закона о СМИ Республики Беларусь, а не пытается «стряпать» фейки и нагнетать панику в обществе.

Мы призываем всех журналистов и блогеров опираться на официальные комментарии и авторитетные мнения специалистов! Не распространяйте информацию тех, кто далек от процесса борьбы с коронавирусом, неспециалистов и прочих ненадежных источников информации. Помните, что государственные органы готовы давать всю необходимую официальную информацию по этой проблематике.

Министерство информации напоминает: ответственность за распространение недостоверной информации никто не отменял. Оставайтесь профессионалами, осознающими свою ответственность перед обществом!

Пользуясь случаем, еще раз благодарим редакции и журналистов, следующих этим принципам».