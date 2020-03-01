закрыть
1 марта 2020, воскресенье, 12:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Министерство информации Беларуси предупредило СМИ, блогеров и представителей интернет-ресурсов в связи с коронавирусом

31
  • 1.03.2020, 10:53
  • 6,884
Министерство информации Беларуси предупредило СМИ, блогеров и представителей интернет-ресурсов в связи с коронавирусом

В министерстве заявляют, что «ситуация находится под контролем».

Министерство информации Беларуси предупредило СМИ, блогеров и представителей интернет-ресурсов об ответственности за публикацию информации в связи с коронавирусом. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте министерства:

«Вниманию представителей СМИ и интернет-ресурсов

Проблема распространения в мире коронавируса 2019-nCov, бесспорно, весьма серьезный информационный повод как для СМИ, так и социальных медиа.

И Беларусь здесь не является исключением – все мы видим реакцию различных информплощадок на сообщения о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в нашей стране. Безусловно, мы понимаем суть звучащей в этих информационных материалах тревоги.

Компетентными госорганами в стране развернута плановая, четко отлаженная работа по ликвидации действующих и предупреждению потенциальных угроз распространения коронавируса.

Самое главное, что в связи с этим необходимо сказать сегодня, – это то, что ситуация в Беларуси, в контексте указанной угрозы, находится под полным контролем.

При этом мы ответственно заявляем, что государство по данной проблематике следует политике исключительной открытости информации для общества.

В данной связи мы обращаемся к представителям СМИ, интернет-ресурсов, блогосферы.

Министерство информации приветствует профессионализм тех редакций и отдельных авторов, четко следующих принципу обеспечения достоверности информации, c которого фактически начинается статья 4 Закона о СМИ Республики Беларусь, а не пытается «стряпать» фейки и нагнетать панику в обществе.

Мы призываем всех журналистов и блогеров опираться на официальные комментарии и авторитетные мнения специалистов! Не распространяйте информацию тех, кто далек от процесса борьбы с коронавирусом, неспециалистов и прочих ненадежных источников информации. Помните, что государственные органы готовы давать всю необходимую официальную информацию по этой проблематике.

Министерство информации напоминает: ответственность за распространение недостоверной информации никто не отменял. Оставайтесь профессионалами, осознающими свою ответственность перед обществом!

Пользуясь случаем, еще раз благодарим редакции и журналистов, следующих этим принципам».


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип