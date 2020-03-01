«Старик, уходи!»: по Казахстану прокатилась волна протестов 3 1.03.2020, 11:35

2,455

Реакция властей была нервной.

В день объявленных несколькими оппозиционными группами митингов в казахстанских городах проходят задержания. Полиция перекрыла подступы к площадям, зданиям акиматов. Мобильный интернет в этих районах недоступен, сообщает «Радио Азаттык».

Заблокированные передвижными металлическими барьерами подступы к зданиям городских и областных администраций. Усиленное полицейское оцепление. Перекрытые улицы и площади. Отключенный в местах возможных митингов Интернет. Так начался первый день весны 2020 года в Казахстане.

Ближе к полудню 1 марта начались задержания.

ФОто: RFE/RL

Полиция задерживала людей на подходах к местам, которые несколько оппозиционных групп анонсировали как площадки для проведения митингов за уход из политики бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (он подал в отставку с поста главы государства в марте 2019 года, но сохранил широкие полномочия) и его ближайшего окружения после недавней смерти в столичном следственном изоляторе гражданского активиста Дулата Агадила. После известия о смерти 43-летнего Агадила в нескольких казахстанских городах прошли траурные митинги и акции, их участники заявили, что не верят в версию об остановке сердца, и считают, что это было убийство, ответственность за которое возложили на власти.

Корреспонденты Азаттыка в Нур-Султане сообщили, что на их глазах в воскресенье задержали 14 человек недалеко от памятника Абаю, близ столичной администрации. Полиция задержала там одного из лидеров движения Respublika Бэллу Орынбетову.

ФОто: RFE/RL

В Алматы, крупнейшем городе страны, рядом с прилегающей акимату площадью Республики задержаны около четырех десятков людей. Среди задержанных — журналист Ермурат Бапи, руководитель оппозиционной газеты «Дат».

В Шымкенте полиция затолкала в автозаки около 15 человек, собравшихся недалеко от здания администрации города.

В Актобе задержаниям подверглись около десятка человек.

Некоторые при задержании скандировали: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

Прямые трансляции с мест протестных акций невозможны. Мобильный Интернет отключен. Не открывается сервис LiveU, с помощью которого Азаттык проводил онлайн-эфиры.

Полицейские проверяют документы журналистов, освещающих протестные выступления и задержания. Сотрудники полиции увели с прилегающей к площади территории несколько человек в жилетах с надписью «Пресса».

ФОто: RFE/RL

ЗАДЕРЖАНИЯ ДО ПОЛУДНЯ, СООБЩЕНИЯ О ВЫЗОВАХ В ПОЛИЦИЮ

До полудня 1 марта гражданские активисты сообщали о «дежурящих» под окнами полицейских и задержаниях на выходе из дома.

Журналистка Асем Жапишева утром в воскресенье сообщила, что активиста движения «Oyan, Qazaqstan» Бауыржана Сабитова забрали из дома и доставили, предположительно, в отдел полиции Бостандыкского района Алматы. Ещё одну активистку движения, Анель Шаханову, с мужем задержали на пересечении улиц Шевченко и Желтоксан, сообщила Жапишева утром 1 марта. Около 11 часов активистка Айгуль Нурбулатова сообщила, что Асем Жапишева задержана на выходе из дома и что ее предположительно забрали в отдел полиции Бостандыкского района.

В Алматы активистка Ирина Ким сообщила в Facebook’e, что у ее дома выставлено наружное наблюдение.

Активист Марат Турымбетов в трансляции в Facebook’e сообщил, что сотрудники в штатском вели за ним наблюдение у дома и забрали его на выходе. Он сказал, что сотрудники не представили повестки о вызове в полицию. Азаттыку Турымбетов сказал, что его привезли в департамент полиции «для беседы». Турымбетов предположил, что задержание связано с вероятной попыткой полиции не допустить на ожидаемый сегодня митинг в Алматы.

Активист Жасарал Куанышалин тоже сообщил, что его вызывают в полицию «для ознакомления с возбужденным против него административным делом».

Глава группы по созданию Демократической партии Жанболат Мамай сегодня в Facebook’e заявил о нападении рядом с домом на его супругу сотрудников в штатском. Прибывший к Мамаю человек в гражданской одежде, представившийся сотрудником отдела полиции Наурызбайского района, заявил, что Мамай вызывается на допрос по неизвестному уголовному делу и что в полицию вызывают его жену, журналистку Ингу Иманбай. В трансляции запечатлено, как сотрудник попытался выхватить у Иманбай из рук смартфон. Мамай позже сообщил в соцсети, что в результате действий сотрудника пострадала Иманбай и что он вызвал жене скорую.

ФОто: RFE/RL

ПРИЗЫВЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ АКТИВИСТА В СИЗО

Выйти на митинги в субботу призвало движение ДВК, которым руководит бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов.

О планах выйти на митинги 1 марта заявили гражданское движение «Oyan, Qazaqstan», созданное молодыми активистами, инициативная группа по созданию оппозиционной Демократической партии и движение Respublika.

В пятницу генеральная прокуратура предостерегла казахстанцев от участия в том, что она назвала «незаконными акциями протеста», напомнив об административной ответственности.

29 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые прокомментировал смерть Дулата Агадила. «Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное — значит пойти против правды», — сказал Токаев в интервью казахстанскому интернет-порталу Infomburo.kz. Высказывание опубликовано до завершения расследования и появления официальных результатов судебно-медицинской экспертизы, дождаться которых призвала занимающаяся расследованием столичная прокуратура, которая за день до выхода интервью Токаева рекомендовала «воздержаться от поспешных выводов».

28 февраля прокуратура Нур-Султана провела брифинг вслед за публикацией в Сети видео, на котором снято тело Агадила. Запись, как сказали соратники активиста, сделана ими после выдачи тела из морга. На видео запечатлены темные пятна и похожие на ссадины следы на теле покойного; снимающий говорит за кадром, что это, возможно, последствия пыток. Заместитель прокурора Нур-Султана Елдос Килымжанов сказал, что видео размещено без согласия близких родственников, а темные следы — «трупные пятна».

Мать и сестра Дулата Агадила подтвердили Азаттыку, что подали заявление на разместивших видео. Мать Агадила Гульбаршин Жолмухамбетова сказала, что подала также заявление на полицейских, которые ночью 24 февраля задержали ее сына, забрав его из дома, а через несколько часов полиция сообщила о его смерти.

Дулат Агадил получил известность как блогер и активист. Он вел прямые онлайн-трансляции с резонансных судебных процессов и протестных акций, поднимал различные социально-политические вопросы.

Агадила неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах, с августа 2019 года он провел в общей сложности под административным арестом более 60 дней. Он отвергал предъявленные ему обвинения в в «оказании сопротивления полиции», «неуважении к суду», «участии в несанкционированном митинге», «призывах к несанкционированным митингам».