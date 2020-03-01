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Видеофакт: Турция уничтожает российский «Панцирь-С1» в Сирии

  • 1.03.2020, 11:44
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Видеофакт: Турция уничтожает российский «Панцирь-С1» в Сирии

Это второй подтвержденный случай ликвидации в бою новейшего российского ЗРПК.

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал канал clashreport, сообщает lenta.ru.

Согласно данным пользователя ragipsoylu, среди других систем противовоздушной обороны российского производства, которые в Сирии успела уничтожить Турция, значится самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук».

Как пишет colonelcassad в LiveJournal, показанный в ролике инцидент произошел в Ливии, куда уничтоженный там Турцией ЗРПК российского производства попал из ОАЭ.

Представленное видео с уничтожением «Панциря-С1» стало вторым для данного ЗРПК. Первый такой ролик в мае 2018 года опубликовал Израиль.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.


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