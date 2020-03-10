Турецкий курд борется с белорусскими властями против решения о депортации 10.03.2020, 11:43

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На родине ему угрожают пытки и пожизненное заключение.

Девятый месяц в изоляторе на Окрестина сидит гражданин Турции Хиджры Мамаш, которого белорусские власти собираются выдать на родину, где он разыскивается как террорист. За него вступились правозащитники: в Турции Мамашу угрожают пытки и пожизненное заключение.

Власти Турции зачислили Хиджры Мамаша в члены Рабочей партии Курдистана, объявленной террористической организацией. Жалобу Мамаша рассмотрит суд Центрального района Минска, сообщает «Радыё Свабода» .

История Хиджры Мамаша

Хиджры Мамашу 27 лет, по национальности он курд, родился и жил в провинции Адыяман, населенной преимущественно курдами и армянами, которые приняли ислам. Провинция Адыяман находится неподалеку от Сирии. В 2011 году Хиджры принимал участие в мирных акциях в защиту прав курдов, которые проходили в Стамбуле.

Так он попал в поле зрения турецких спецслужб. Белорусским правоохранителям Хиджры Мамаш доказывает, что он никогда не был членом Рабочей партии Курдистана, а просто активистом разрешенной в Турции Демократической партии народов.

По словам молодого человека, он незаконно попал в списки предполагаемых террористов. Из-за угрозы собственной жизни он должен был сбежать в Ирак. В прошлом году один за другим начали исчезать его друзья-курды, и Хиджры начал бояться, что и в Ираке его украдут или даже убьют спецслужбы.

Мамаш решил убежать из Ирака в Европу. Чтобы это сделать, он перебрался в Ереван, где обрел новые документы, по которым купил билет на самолет до Белграда через Минск. С Белграда Мамаш собирался попасть в Хорватию и попросить политического убежища в одной из стран Евросоюза.

Но даже до Сербии молодой курд не добрался.

В июле 2019 года белорусские пограничники арестовали Хиджры в минском аэропорту, обвинив в подделке паспорта. Сначала на него завели уголовное дело, потом его переквалифицировали в административное. Пограничный комитет принял приказ о принудительной депортации курда из Беларуси и запрете въезда в страну в течении 5 лет.

Хиджры Мамаш подал заявление о международной помощи и политическом убежище. Заявление было рассмотрено в Департаменте гражданства и миграции МВД Беларуси 5 февраля 2020 года. В политическом убежище Беларусь ему отказала.

В деле есть показания брата о пытках в турецкой тюрьме

Делом Хиджры Мамаша опекается правозащитная организация Human Constanta, которая занимается судьбой политических беженцев и тех, кому грозят пытки и преследование за политические взгляды. Правозащитники распространили подробную информацию о деле Хиджры Мамаша.

По их данным, белорусские правоохранители в ходе расследования получили письменные показания его старшего брата, Мехмета. Мехмет Мамаш 10 лет пробыл в Турции в неволе из-за аналогичного обвинения в террористической деятельности. Он подтвердил, что турецкие спецслужбы применяют пытки обвиняемым в терроризме. Чаще всего это касается курдов только из-за национальности.

«Брат Хиджры рассказывал, что в турецких тюрьмах к политзаключенным относятся хуже, чем к животным, - сообщил адвокат Артем Калоша, который защищает курда Хиджры Мамаша и знаком с его делом. - Рассказывал о чрезвычайно жестких пытках. Например, о так называемом «исламском подвешивании» или о подведении электричества к половым органам. Показывал свои шрамы, оставшиеся от пыток».

Почему Беларусь не дала курду политического убежища?

Этого решения в Департаменте гражданства и миграции МВД не комментируют. По словам адвоката Артема Колоши, даже белорусский КГБ в заключении о деле Хиджры Мамаша признал, что не нашел препятствий для оказания ему международной поддержки.

Позицию Департамента гражданства и миграции МВД относительно Хиджры Мамаша его адвокат называет противоречивой и недостоверной.

«То, что моему подзащитному в результате депортации в Турцию будут угрожать пытки, понятно даже КГБ и районному управлению департамента, которое вело его дело, - сказал защитник Артем Калоша. - Это отражено в их заключениях, где сказано, что препятствий для оказания международной помощи не найдено. Но центральный Департамент гражданства и миграции не в сослался на эти выводы.

Они пишут, что моему подзащитному ничто не угрожает на территории Турции, хотя сами же признают, что Хиджры Мамаш находится в национальном розыске как террорист. То есть у них позиция такая: пока пытки вам не грозят, поэтому в убежище можно отказать, а если будут пытки, тогда и обращайтесь. Эта позиция кажется неточной, и мы будем ее оспаривать в суде».

Дело курда Хиджры Мамаша будут рассматривать в Центральном районном суде Минска 3 апреля.