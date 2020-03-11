В Польше из-за коронавируса закрыли все школы и учебные заведения

В Польше из-за коронавируса закрыли все школы и учебные заведения4
- 11.03.2020, 12:54
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(обновлено) Карантин будет длиться 14 дней.
Все школы, детские сады и университеты в Польше будут закрыты. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает rmf24.pl.
Все учебные заведения будут закрыты на две недели с понедельника.
На данный момент в Польше 25 подтвержденных случаев коронавируса.
Музеи, кинотеатры и театры также закрываются в качестве профилактики эпидемии вируса COVID-19.