В Польше из-за коронавируса закрыли все школы и учебные заведения 4 11.03.2020, 12:54

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Фото: PACO CAMPOS /PAP/EPA

(обновлено) Карантин будет длиться 14 дней.

Все школы, детские сады и университеты в Польше будут закрыты. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает rmf24.pl.

Все учебные заведения будут закрыты на две недели с понедельника.

На данный момент в Польше 25 подтвержденных случаев коронавируса.

Музеи, кинотеатры и театры также закрываются в качестве профилактики эпидемии вируса COVID-19.