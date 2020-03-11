Гады4
- 11.03.2020, 15:13
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Почему в Беларуси не вводят карантин в учебных заведениях?
Никто в этой стране не пошевелится самостоятельно без высочайшего соизволения.
Известная гражданская активистка Ольга Майорова обратилась к властям страны в связи с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».
Она перечислила ряд вопросов, которые сегодня волнуют многих белорусов:
«1. Какова обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких в каждой больнице?
2. Как распределены по территории Беларуси помещения, пригодные для принятия инфекционных больных?
3. Насколько обеспечены мы спецтранспортом для перевозки инфекционных больных? И бензином, кстати. Это проблема для деревень.
4. Сколько в Беларуси инфекционных больниц? Сколько в них коек?
5. Какие здания, подведомственные Управлению делами Лукашенко и КГБ можно передать врачам-инфекционистам?
6. Какова обеспеченность кадрами в инфекционных больницах?
7. Почему заболевшие люди не могут купить медицинские маски в аптеке?
8. Почему отменяются плановые операции в неинфекционных клиниках? Вы хотите сократить смертность от коронавируса за счет смертности от других болезней?
Дальше добавляйте вопросы сами.
Сегодня мой сын уехал на сессию в Витебский колледж. И там ни одна зараза не предложила дистанционного обучения. Всем пофиг. Никто в этой стране не пошевелится самостоятельно без высочайшего соизволения.
Гады».