Гады 4 11.03.2020, 15:13

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Ольга Майорова

Почему в Беларуси не вводят карантин в учебных заведениях?

Никто в этой стране не пошевелится самостоятельно без высочайшего соизволения.

Известная гражданская активистка Ольга Майорова обратилась к властям страны в связи с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Она перечислила ряд вопросов, которые сегодня волнуют многих белорусов:

«1. Какова обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких в каждой больнице?

2. Как распределены по территории Беларуси помещения, пригодные для принятия инфекционных больных?

3. Насколько обеспечены мы спецтранспортом для перевозки инфекционных больных? И бензином, кстати. Это проблема для деревень.

4. Сколько в Беларуси инфекционных больниц? Сколько в них коек?

5. Какие здания, подведомственные Управлению делами Лукашенко и КГБ можно передать врачам-инфекционистам?

6. Какова обеспеченность кадрами в инфекционных больницах?

7. Почему заболевшие люди не могут купить медицинские маски в аптеке?

8. Почему отменяются плановые операции в неинфекционных клиниках? Вы хотите сократить смертность от коронавируса за счет смертности от других болезней?

Дальше добавляйте вопросы сами.

Сегодня мой сын уехал на сессию в Витебский колледж. И там ни одна зараза не предложила дистанционного обучения. Всем пофиг. Никто в этой стране не пошевелится самостоятельно без высочайшего соизволения.

Гады».