Cравните: как власти Польши и Беларуси противостоят коронавирусу 29 11.03.2020, 17:15

9,960

Фото: ТАСС

Можно ли остановить эпидемию без карантина?

Как стало известно сайту Сharter97.org, белорусские власти предупредили руководителей медицинских учреждений об уголовной ответственности за распространение информации о заболеваемости коронавирусом, «чтобы не сеять панику и не дестабилизировать ситуацию в стране». Ранее, белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство «оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий». Также глава Минздрава заявил об «особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом».

Редакция сайта Сharter97.org работает из Варшавы и у нас есть возможность сравнить, как власти Польши и Беларуси противостоят возможной эпидемии коронавируса и информируют население.

На всех ведущих польских телеканалах практически круглосуточно идут программы с участием президента, премьер-министра, министра здравоохранения, министра образования, главного санитарного врача Польши и других ведущих медицинских специалистов, главной темой которых является борьба с эпидемией коронавируса.

Вчера президент Польши Анджей Дуда провел заседание Совета национальной безопасности с участием лидеров оппозиции, на которой обсуждались конкретные меры карантинного характера.

Сегодня Польша закрыла все образовательные учреждения, включая ясли, детские сады, школы, лицеи, университеты. Также закрыты учреждения культуры — музеи, театры, кинотеатры, дома культуры, клубы пенсионеров. Все спортивные мероприятия проходят без участия зрителей. С 10 марта на всех границах Польши введены диагностические карантинные меры для всех въезжающих в страну.

Фото: Omar Marques/Getty Images

Мы не хотим политизировать проблему, но действия властей демократической Польши и диктаторской Беларуси по защите своих граждан радикально отличаются.

Именно поэтому редакция решила ознакомить читателей сайта Сharter97.org с некоторой информацией, которую польские власти и ведущие медицинские специалисты предоставили гражданам своей страны.

Смертность от коронавируса

Почему руководители всех стран принимают беспрецендентные меры по противодействию коронавирусу? Многие медиа ранее сообщали, что смертность от нового вида коронавируса «примерно такая же, как и от обычого гриппа». На самом деле это не так. В феврале 2020 года в Польше переболело гриппом 830 тысяч человек. Из них умерло 23 человека. В Италии коронавирусом заразилось 10 тысяч человек. Из них умерло — 660. Эти цифры говорят о том, что смертность от коронавируса в сотни раз выше.

Особо уязвимы — люди пожилого возраста

По последним данным, смертность от коронавируса в Италии в возрастной группе до 50 лет 0,2 — 1,2%;

50-60 лет — 2%;

60-70 лет — 15%;

70-80 лет — 35%;

cтарше 80 — 45%.

Тяжелые последствия воспаления легких при коронавирусе

Медики отмечают, что в случае, если у зараженного коронавирусом происходит воспаление легких, то последствия для легочной ткани человека очень тяжелые. Итальянские врачи заявляют, что им приходится делать тяжелейший выбор, кого спасать. Потому что даже в итальянских больницах не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких.

На настоящий момент также отсутствует эффективные лекарства, способные вылечить от коронавируса. Можно только помочь организму человека справиться с вирусом cамостоятельно.

Рост заболеваемости и смертности от коронавируса

Общее число заразившихся коронавирусом вне Китая

Инфографика: tvn24.pl

Количество ежедневных жертв от коронавируса в период с 21 января по 10 марта (с учетом Китая)

Инфографика: tvn24.pl

В последние дни в Испании ежесуточно заболевают по несколько сотен человек. А в Италии ежедневно от коронавируса уже умирают сотни людей.

Из-за отсутствия вакцины и эффективных лекарств Всемирная организация здравоохранения и правительства большинства стран считают меры карантинного характера, препятствующие распространению коронавируса, основным средством для борьбы с эпидемией.

В случае реализации негативных сценариев распространения COVID-19 в мире могут умереть от 30 до 70 миллионов человек.

Именно по этим причинам власти Польши и других страны приняли беспрецедентные меры карантинного характера, чтобы остановить эпидемию коронавируса.

9 марта 2020 года. Санитарные проверки на границах Польши.

В это же время белорусские власти проводят чемпионат Европы по биатлону с участием зрителей, массовый забег в центре Минска, отсутствует надлежащий контроль въезжающих в страну из-за границы, а на границе с Россией он полностью отсутствует. Также не предпринимаются меры карантинного характера в масштабах населенных пунктов и страны в целом.

8 марта 2020 года. Многотысячный забег "Beauty Run-2020" в Минске.

Фото Сергея Пожоги

Материал подготовлен с использованием информации tvn24.pl