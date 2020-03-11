В Киеве будут проводить телеуроки для школьников 2 11.03.2020, 17:03

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Такое решение придумали для детей, которых отправили на карантин из-за коронавируса.

Киевская городская государственная администрация организует телеуроки для школьников, которых отправили минимум до конца марта на карантин из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает hromadske.ua.

«Что касается учебного процесса, будет проводиться дистанционно. Мы провели уже разговоры с некоторыми средствами массовой информации и будем проводить телеуроки для школьников», — отметил Поворозник.

По его словам, КГГА также договорилась с Региональным центром оценивания качества образования, чтобы те перенесли пробные тесты внешнего независимого оценивания с конца марта. Их хотят провести после того, как ситуация стабилизируется.

С 12 марта в Киеве ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах. Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий (более 60 человек): концертов, конференций, киносеансов. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

В то же время Кабинет министров ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Учебные заведения отправят на карантин, а в стране ограничат массовые собрания.

В Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом.