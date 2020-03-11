Александр Глеб завершил карьеру 2 11.03.2020, 22:27

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Последним клубом знаменитого белорусского футболиста стала «Ислочь».

Знаменитый белорусский полузащитник Александр Глеб завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Об этом он заявил на специальной пресс-конфренции после просмотра документального фильма Белтелерадиокомпании о нем, пишет pressball.by.

Воспитанник минского "Динамо" в период с 2000 по 2011 годы поиграл в составе грандов европейского футбола: немецкого "Штутгарта", английского "Арсенала", испанской "Барселоны".

Его последним клубом стала белорусская "Ислочь".

В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.