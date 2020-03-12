«Когда этот режим о людях заботился?» 90 12.03.2020, 8:07

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Почему в Беларуси не вводится карантин из-за коронавируса.

В Беларуси уже официально подтверждены 12 случаев коронавируса. При этом белорусские власти, в отличие от соседних стран, не вводят карантин в учреждениях образования и местах массового скопления людей. А сообщения Минздрава о новых заболевших появляются уже после информации на региональных сайтах.

Стало известно также о негласном запрете и уголовной ответственности для руководителей медицинских учреждений за распространение информации о заболеваемости коронавирусом.

К чему может привести такая политика властей? На вопросы Charter97.org отвечает активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полина Шарендо-Панасюк.

- Как вы оцениваете действия властей перед лицом эпидемии коронавируса?

- Как их можно оценивать, если они избегают ответственности, как и во всем: как и с ситуацией с нефтью, как и со всем остальным. «Авось пронесет». Я думаю, они имеют и свои планы на этот коронавирус, что можно будет манипулировать с датой президентских «выборов». Мне кажется, может они даже ожидают этой эпидемии и специально не принимают меры, как в других странах, где ограничивают занятия в школах. Потом Лукашенко сможет сказать: мол, вот у нас такая ситуация в школах, давайте «выборы» перенесем на год или полгода из-за коронавируса. А там — по принципу: осел сдохнет или шах умрет, или нефть подорожает, или Путин станет добрее к нему. Вот такой, думаю, нехитрый колхозный расчет.

- Белорусский Минздрав, в отличие от своих западных коллег, по несколько дней не обновляет данные о заболевших в Беларуси. Как вы думаете, если эпидемия примет угрожающие масштабы, будут ли власти скрывать это от населения?

- Конечно, они будут в любом случае это скрывать до тех пор, пока это просто наружу все не вылезет, как молоко, которое убегает из кастрюли. Они будут молчать до последнего, делая вид, что «все под контролем» и «ничего не случилось».

- Итальянские больницы открыто говорят, о том, что им не хватает препаратов. Как вы думаете — какова обеспеченность современной техникой в областных и районных белорусских больницах?

- Белорусские больницы, не только районные, но и городские, на несколько десятилетий отстают во времени даже от итальянских больниц, поэтому говорить, что тут есть какие-то современные аппараты, нельзя. У нас в Бресте, например, нет нормального аппарата МРТ, только за большие деньги можно пойти куда-то в частные клиники. Там за большие деньги можно воспользоваться услугами современных аппаратов. У нас очень слабые государственные услуги здравоохранения. Мои дети сейчас болели — так невозможно пойти даже элементарно справку взять, потому что люди сидят в очереди по три-четыре часа, чтобы попасть только за справкой. О каких современных методах можно говорить? Этого просто нет.

- Доступны ли сейчас в магазинах и аптеках противоэпидемические средства? Можно ли свободно купить медицинские маски или антисептики?

- Нет, насчет масок, мои знакомые хотели купить, их уже нет. Думаю, люди будут использовать народные средства, не современные антисептические, некоторые будут «дезинфицироваться» изнутри.

- Представитель Минздрава заявил: «Здоровые дети должны учиться». Почему власти не вводят карантин в школах?

- Тут несколько причин. Во-первых, это совковая упертость до последнего «все горит, все тонет, а у нас все хорошо, ничего не случилось». Думаю, карантин не вводится потому, что есть указание свыше этого не вводить, а ждать эпидемии, когда все начнет сыпаться. Только тогда можно будет уже и карантины вводить и делать все, что хотят. Это, конечно же, преступление.

Тут и так уже мало кто работает, по большом счету только бюджетники, это единственная категория людей, которая более менее регулярно ходит на работу. Конечно, это создаст дополнительные трудности для родителей, ведь надо будет сидеть с детьми дома. Но вряд ли это сильно повлияет на ситуацию. Дети все равно не будут оставаться дома круглосуточно.

И мероприятия власти не будут отменять на фоне той идеологии, что они «со всем справляются», что «все под контролем». Они настолько «правильные», что даже коронавирус их не берет. Такая у них парадигма в голове. Естественно, для себя они уже все подготовили: и современное оборудование, и новейшие средства лечения. Когда этот оккупационный режим о народе заботился? Во время каких аварий или стихийных бедствий? Все делается для галочки и рапорта начальству.

- Достаточно ли защищены перед возможной эпидемией пожилые люди в Беларуси?

- Про пожилых людей тут вообще не приходиться говорить, что они как-то защищены от эпидемии. Они у нас вообще ни от чего не защищены, даже от нормальной жизни, проработав 30-40 лет. Так это режиму наоборот выгодно: пенсии не надо платить, если станет меньше пожилых людей.

- Хватит ли у белорусских властей мужества открыто признать свои провалы, если они не смогут справиться с эпидемией и ситуация выйдет из-под их контроля?

- С одной стороны я считаю, что они до последнего не будут признавать. Только уже просчитав выгодные для себя шаги, они назовут это не провалом, а сделают как с ценами на бензин, мол, «они не растут, они изменяются». Так же и тут придумают какую-то «формулу» насчет эпидемии.

- Что бы вы посоветовали делать соотечественникам-белорусам, чтобы защитить себя и свои семьи?

- То, что и в других странах, где власти специально для людей разрабатывают алгоритм действий. Это гигиена, здоровый образ жизни. Ничего сверхсложного нет. Не ходить в места массовых скоплений людей по возможности.

Мы сами мало куда ходим, руки моем, стараемся детей никуда не водить, меньше ездить на общественном транспорте. Что еще возможно в нашей ситуации?