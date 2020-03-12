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В Ираке обстреляли базу с военными США и Британии

  • 12.03.2020, 8:11
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В Ираке обстреляли базу с военными США и Британии
Фото: U.S. Army

Погибли двое американцев и британец.

Военная база Таджи в Ираке, где размещены британские и американские войска, была обстреляна ракетами. В нескольких километрах к югу от базы нашли пусковую установку на платформе автомобиля Kia Binco, пишет Русская служба ВВС.

Об обстреле базы сообщило командование американских сил в Ираке. Погибли трое: солдат вооруженных сил США, американский сотрудник сторонней компании, работавший на базе, и британский солдат. Около десяти человек ранены.

Официальный представитель командования вооруженных сил США в Ираке и Сирии полковник Майлз Кэггинс заявил, что обстрел произошел в 19.35 по местному времени, и что инцидент расследуется. О том, кто мог обстрелять базу, он не сказал.

Кэггинс написал в «Твиттере», что базу обстреляли «небольшими ракетами», и опубликовал фотографии самодельной пусковой установки на основе автомобиля Kia Binco. Этот автомобиль нашли после обстрела в пяти километрах от базы, написано в посте.

Несколько месяцев назад иракский парламент принял резолюцию с призывом вывести из страны американские войска.

Незадолго до принятия резолюции в Ираке был убит глава иранского разведывательного подразделения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

В рамках коалиции по борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке размещены около пяти тысяч американских военных.

На ближневосточных базах, которые занимают американские войска, также находится около 400 британских военных.


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