Вильнюс на пять недель закрывает детские сады, школы и места развлечений 15 12.03.2020, 14:16

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Решение принято из-за коронавируса.

Вильнюсское городское самоуправление закрывает на пять недель все образовательные учреждения и публичные места развлечений.

Мэрия сообщила, что, по указанию директор администрации Повиласа Подярскиса, сегодня было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек, сообщает delfi.lt.

Также с пятницы будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений.

С завтрашнего дня до конца пасхальных каникул все общеобразовательные учреждения в столице будут закрыты – детские сады, школы, университеты, отменяются все мероприятия.

Однако мэрия рекомендует жителям не закрываться в четырех стенах – рекомендует гулять на улице, заниматься спортом на улице, ездить на природу.

"Мы видим примеры зарубежных стран, видим как быстро распространяется вирус. Несмотря на то, что в Вильнюсе еще нет подтвержденных случаев, мы понимаем, что когда ситуация изменится - это лишь вопрос времени, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить вильнюсцев, особенно самые уязвимые группы. Это сложные решения, все столкнемся с неудобствами и убытками, но без этого последствия будут еще серьезнее. В этот период призываю ценить работу врачей и беречь их – только от их терпения и здоровья зависит, как нас коснется этот вирус", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.