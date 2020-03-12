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В мире пандемия коронавируса, а в Минске готовятся к параду

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  • 12.03.2020, 18:11
  • 1,321
В мире пандемия коронавируса, а в Минске готовятся к параду
Архивное фото kp.by

По улицам столицы проедет военная техника.

С 16 марта по 16 апреля на ул. Скорины и Основателей в Минске периодически будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил «Минсктрансе», пишет minsknews.by.

Дело в том, что в этот период в столице будут проходить репетиции военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По городу в сторону аэродрома «Липки» и обратно будут курсировать механизированные колонны. Известно, что время прохождения техники составит около 60 минут.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. В ряде стран ужесточается контроль на границах, а также отменяются массовые мероприятия, например, футбольные матчи или большие концерты.


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