В мире пандемия коронавируса, а в Минске готовятся к параду 7 12.03.2020, 18:11

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Архивное фото kp.by

По улицам столицы проедет военная техника.

С 16 марта по 16 апреля на ул. Скорины и Основателей в Минске периодически будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил «Минсктрансе», пишет minsknews.by.

Дело в том, что в этот период в столице будут проходить репетиции военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По городу в сторону аэродрома «Липки» и обратно будут курсировать механизированные колонны. Известно, что время прохождения техники составит около 60 минут.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. В ряде стран ужесточается контроль на границах, а также отменяются массовые мероприятия, например, футбольные матчи или большие концерты.