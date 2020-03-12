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Партия Меркель отложила выборы нового лидера из-за коронавируса

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  • 12.03.2020, 18:27
Партия Меркель отложила выборы нового лидера из-за коронавируса

Новая дата проведения мероприятия пока не называется.

Христианско-демократический союз (ХДС) объявил о переносе конгресса, на котором правящая партия Германии должна была избрать нового лидера, сообщает meduza.io.

Конгресс был назначен на 25 апреля. Новая дата проведения мероприятия пока не называется.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавляющая ХДС, 10 февраля объявила о намерении покинуть пост лидера партии. Крамп-Карренбауэр исполняет обязанности главы ХДС до избрания нового лидера партии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала председателем Христианско-демократического союза в декабре 2018 года. Она сменила на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет. Меркель сохранила пост канцлера, но заявила, что не намерена переизбираться на новый срок. Предполагалось, что Крамп-Карренбауэр сменит Меркель и на посту канцлера.

В Германии, по данным на утро 12 марта, было выявлено 2078 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.


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