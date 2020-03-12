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США ввели санкции против швейцарской «дочки» Роснефти

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  • 12.03.2020, 20:16
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США ввели санкции против швейцарской «дочки» Роснефти

США ввели санкции в отношении компании, работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики.

США ввели санкции по Венесуэле против еще одной швейцарской структуры "Роснефти" - TNK Trading International S.A., говорится в сообщении Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики", - говорится в заявлении американского минфина, передает ria.ru.

Там же отмечается, что "TTI, зарегистрированная в Швейцарии, является дочерней компанией российской государственной нефтяной компании "Роснефть".

"После того, как 18 февраля 2020 года минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций США", - заявляется в релизе.


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