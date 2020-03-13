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Биткоин ненадолго «нырнул» ниже $4 тысяч

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  • 13.03.2020, 12:15
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Биткоин ненадолго «нырнул» ниже $4 тысяч

Биткоин продолжает демонстрировать интересные движения по графику курса.

Криптовалюта опустилась ненадолго ниже $4 тыс. Однако затем он частично отыграл падение, «всплыв» до $5,3—5,4 тыс. Какова будет дальнейшая динамика, известно только экспертам, так как колебания курса значительные и происходят в короткий промежуток времени, передает onliner.by.

Колебания курса отражаются на капитализации криптовалют, которые вмиг потеряли в цене более $63 млрд — вслед за биткоином обычно меняют курсы и все остальные виртуальные деньги.

Эксперты считают такие проявления волатильности криптовалют нормальным явлением и полны оптимизма касательно долгосрочной перспективы.


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